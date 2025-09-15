محمد الحبسي يهدي الإمارات ذهبية مونديال الرماية البارالمبية «التراب»



توج البطل الإماراتي محمد هاشل الحبسي بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للرماية البارالمبية «التراب» بنسختها السابعة، المقامة بمدينة برنو التشيكية، محققاً إنجازاً تاريخياً ورقماً عالمياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات رياضة أصحاب الهمم في الدولة. وشهدت المنافسات النهائية للرماية البارالمبية مشاركة قوية من أبرز رماة العالم، حيث أكد أبطال الإمارات حضورهم المميز، إذ حلّ أحمد أبوهليبة في المركز الرابع، وجاء محمد الحامد في المركز الخامس بعد أداء مشرف.



وعبّر محمد هاشل الحبسي عن سعادته الكبيرة بالفوز قائلاً: أهدي هذه الميدالية الذهبية لدولة الإمارات وإنه لشرف عظيم، وهو ثمرة دعم قيادتنا الرشيدة وجهود الجهاز الفني والإداري وزملائي في الفريق. الرقم العالمي الجديد يمنحني دافعاً أكبر لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.



ويعد هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة حافلة لرماية الإمارات البارالمبية التي تواصل تألقها على الساحة الدولية، لتؤكد الإمارات مكانتها كإحدى الدول المؤسسة والفاعلة في هذه الرياضة عالمياً. وتكتسب البطولة أهمية كبيرة بمشاركة 22 دولة وبوجود 66 رامياً من مختلف التصنيفات البارالمبية، الأمر الذي يعزز من قيمة الإنجاز الإماراتي الذي تحقق اليوم في برنو.