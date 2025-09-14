3 رماة من منتخب الإمارات إلى نهائيات مونديال البارالمبية بالتشيك



تأهل ثلاثة من لاعبي منتخب الإمارات للرماية لأصحاب الهمم إلى الأدوار النهائية في منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية «التراب» بنسختها السابعة، التي تستضيفها مدينة برنو التشيكية، وتختتم غداً، بمشاركة نخبة من أبرز الرماة على مستوى العالم.



وتمكن كل من محمد هاشل الحبسي، ومحمد الحامد، وأحمد أبوهليبة من حجز أماكنهم في النهائي، بعد أداء قوي ومنافسة حادة، ما يعكس مكانة الرماية البارالمبية الإماراتية وقدرتها على مقارعة نخبة المشاركين.



وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في ظل مشاركة 66 رامياً من 22 دولة ضمن فئات مختلفة حسب التصنيف البارالمبي، الأمر الذي يجعل التأهل إلى النهائيات إنجازاً بارزاً. يذكر أن منتخب الإمارات سبق أن سجل حضوراً مميزاً في هذه البطولة، حيث أحرز أحمد أبوهليبة الميدالية البرونزية في النسخة الخامسة، التي أقيمت في بيرو عام 2003.