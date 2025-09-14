Al Bayan
منافسات قوية في أشواط اللقايا بمهرجان العين للهجن

شهد ميدان الروضة صباح اليوم الأحد، انطلاقة التمهيدي الثالث لسن اللقايا ضمن فعاليات مهرجان العين 2025 لمسافة 4 كيلومترات، حيث جاءت المنافسات قوية ومثيرة وسط حضور مميز من الملاك والمضمرين.
ففي الشوط الأول تمكنت «العملة» لعبدالله غضبان راعي الطيره العامري من تحقيق الفوز بزمن بلغ 6:04:48 دقائق، بينما شهد الشوط الثاني انتصار «قماري» لسالم مطر حمد العود العامري مسجلة زمناً قدره 5:58:88 دقائق. أما الشوط الثالث فكان من نصيب «أرباح» لسعيد جابر عبدالله الحربي التي قطعت المسافة في 6:07:25 دقائق، لتواصل الإثارة في الشوط الرابع بفوز «المتحد» لسعد علي محمد الحميدي بزمن 6:03:68 دقائق.


وفي الشوط الخامس جاءت الصدارة عبر «الهيبه» لسلطان خليفة حاسوم الدرمكي بزمن 6:06:91 دقائق، فيما أحرزت «هملوله» لمنصور مبارك سعيد الوهيبي الناموس في الشوط السادس بزمن 6:00:22 دقائق. ولحقت بها «متعب» لسالم مطر سعيد الدرعي بحسم الشوط السابع بالزمن ذاته 6:00:22 دقائق. وواصلت المنافسة في الشوط الثامن بفوز «الظبي» لحمد محمد سالم الوهيبي مسجلة 6:02:12 دقائق، تلاها في التاسع تألق «الشاهنه» لدميثان خلفان دميثان الشامسي بزمن 6:04:48 دقائق.


أما الشوط العاشر فقد خطفه «متعب» لمسفر سالم بالقويع المنصوري بزمن 6:07:40 دقائق، في حين سجلت «طاعه» لحشر سالم محمد الكتبي انتصارها في الشوط الحادي عشر بزمن 6:05:31 دقائق، وجاء الشوط الثاني عشر من نصيب «انشوده» لسعيد محمد سالم الوهيبي التي أنهت السباق في 6:08:70 دقائق.


وفي بقية النتائج، حقق «سلاب» لسهل سالم بالأسود العامري الفوز في الشوط الثالث عشر بزمن 6:07:44 دقائق، وانتزعت «سمعه» لنايل فهيد مفتاح الشامسي الصدارة في الشوط الرابع عشر بزمن 6:10:84 دقائق، فيما أسدل الستار على المنافسات بفوز «شاهين» لمحمد سالم شويين المنصوري في الشوط الخامس عشر بزمن 6:06:59 دقائق.