شباب الأهلي بطلاً لدوري كرة الطاولة للرجال

توج فريق شباب الأهلي بلقب دوري كرة الطاولة للرجال، بعد نهاية منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة، التي أُقيمت اليوم على صالة النادي في دبي.

وشهدت الجولة الختامية فوز شباب الأهلي على النصر بنتيجة 4-3، بينما تغلّب الشارقة على الوصل بنتيجة 4-0.

كان شباب الأهلي قد حسم اللقب رسميًا قبل جولة من نهاية الدوري، دون النظر إلى نتائج الجولة الأخيرة، ليحل النصر في المركز الثاني، والشارقة ثالثًا، والوصل في المركز الرابع.

حضر مراسم التتويج داوود الهاجري رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، وحسن الزرعوني أمينه العام وأحمد البحر الأمين العام المساعد، وماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي.

ويتواصل موسم كرة الطاولة للرجال بإقامة بطولة فردي الرجال الثانية، تليها بطولة كأس الإمارات، والتي تختتم منافساتها في 25 مايو الجاري.