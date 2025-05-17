النسخة الرابعة من دوري موانئ دبي العالمية للكريكيت تنطلق في اليوم الوطني للإمارات

قال خالد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة ILT20 ونائب رئيس مجلس الإمارات للكريكيت أن النسخة الرابعة من دوري موانئ دبي العالمية للكريكيت ستنطلق هذا العام يوم 2 ديسمبر ، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات . وهو أحد أهم الأيام في تقويم دولة الإمارات العربية المتحدة.

معتبرا التاريخ الجديد لانطلاق البطولة بما تشهده من حماس وفوز وخسارة، سيكون إضافة جديدة لنجاحات الدوري الذي يعتبر أهم وأقوى المحطات الدولية في تاريخ اللعبة على مستوى المنطقة.

وأضاف: بعد مناقشات مستفيضة مع جميع الجهات المعنية وكافة الشركاء والمؤسسات الدولية المشارك.

وذكر ان النسخة الجديدة ستسنمر حتى الرابع من يناير 2026.

وقال أن التوقيت الجديد للبطولة مثالي جداً كون منافسات بطولة كأس العالم ICC للرجال T20 ستنطلق في أوائل فبراير، لذا كان من الضروري على اللجنة. المنظمة بدء وإنهاء النسخة الرابعة قبل البطولة بوقت كافٍ، حيث يساهم ذلك في صقل اللاعبين وتحضيرهم قبل الإشتراك في كأس العالم T20 .

من جانبه قال ديفيد وايت، الرئيس التنفيذي لـ لدوري موانئ دبي العالمية للكريكيت ILT20 أن الموعد الجديد لانطلاق النسخة الرابعة حاز على رضا الجميع ، معتبراً الحدث فرصة لتجهيز المشاركين في بطولة كأس العالم ICC للرجال T20 المقبلة.

وذكر أن بطولة موانئ دبي تضم 6 فرق ككل عام ، سوف تخوض 34 مباراة،تختتم بتتويج بطل النسخة الرابعة.

وأكد أن الموسم الثالث حقق نجاحاً باهراً، حيث استمتع المشجعون بمستوى عالٍ من جودة الكريكيت. قدمت الفرق قصارى جهدها في جميع المباريات،التي اختتمت بفوز مثير لفريق دبي كابيتلز في ختام استثنائي للبطولة بحضور جماهيري غفيرة ملئت استاد دبي الدولي للكريكيت، وتابعها مئات الملايين عبر قنوات البث المتخصصة.