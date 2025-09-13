

أكد نيس هات، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضات الفيجيتالية، أن العالم على أعتاب ثورة رياضية جديدة مع انطلاق بطولة ألعاب المستقبل التي تمزج بين التنافس البدني والإلكتروني في صيغة هجينة غير مسبوقة. وقال هات: هدفنا أن نصنع حركة رياضية عالمية توحد الرياضيين واللاعبين والجماهير في ساحة تنافسية واحدة. الرياضة الفيجيتالية ليست مجرد ابتكار، بل هي ثورة ثقافية ورياضية ستبقى لسنوات طويلة.



وواصل: بعد النسخة المرتقبة في أبوظبي ديسمبر المقبل، تستعد أستانا لاحتضان بطولة 2026 بفضل بنيتها التحتية القوية ورؤيتها المستقبلية، موضحاً أن المدينة الكازاخية «تجسد روح الابتكار» وستكون منصة مثالية لتعزيز مكانة الرياضة الفيجيتالية على الساحة العالمية، كما ستشهد البطولة منافسات في 13 تخصصاً من بينها كرة القدم، السلة، الهوكي، الرقص والفنون القتالية المختلطة، مع تخصيص 10 ملايين دولار جوائز يتنافس عليها 1,500 رياضي من 100 دولة.



وأوضح هات: المرحلتان الرقمية والبدنية متساويتان في الأهمية، وكل لاعب عليه أن يبرع في الاثنتين معاً، في إشارة إلى الطابع الفريد للبطولة، مشدداً على أن ألعاب المستقبل ليست بطولة عابرة، بل مشروع عالمي يرمي إلى إعادة تشكيل مفهوم الرياضة، وواصل هات قائلاً: نطمح إلى أن تصبح الرياضة الفيجيتالية جزءاً من حياة الناس اليومية: تُدرس في المدارس، تُبث على الشاشات، ويتابعها مليارات حول العالم، كما أن التعاون مع حكومة كازاخستان سيوفر إرثاً دائماً عبر إنشاء مراكز فيجيتالية، مناطق ابتكار، ومعارض تفاعلية للتقنيات والروبوتات.



وكشف هات أن دولاً مثل البرازيل وصربيا وأوزبكستان وجنوب إفريقيا تتنافس لاستضافة نسخة 2027، ما يبرهن على الشعبية المتصاعدة للرياضة الفيجيتالية، كما أن هناك شراكات استراتيجية مثل التعاون في مجال سباقات السيارات الرقمية الواقعية، مؤكداً أن المستقبل هو المزج بين الخيال والتقنية والرياضة الحقيقية. يذكر أن بطولة ألعاب المستقبل ليست مجرد حدث رياضي إنما هي بداية حقبة جديدة ستعيد صياغة العلاقة بين الرياضة والتكنولوجيا وتفتح الباب أمام جيل جديد من الأبطال والجماهير.