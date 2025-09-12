انطلاق «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لطائرة السيدات 2025» في أبوظبي



تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، انطلقت، أمس، منافسات بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 2025».



شهدت البطولة حفل افتتاح مميزاً أقيم في مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي، وتخللته فقرات رياضية وترفيهية أضفت أجواءً احتفالية خاصة على انطلاق الحدث، وانطلقت أولى المباريات عند الساعة الخامسة مساءً، حيث فاز فريق «نادي 6 أكتوبر» على فريق «سلوى الصباح» بنتيجة 27/25، تلتها المباراة الثانية التي انتهت بفوز فريق «العلا الرياضي» على فريق «أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة» بنتيجة 25/15 لتعلن بداية قوية ومشجعة لمنافسات البطولة.



وتستمر منافسات البطولة على مدار خمس أيام، وصولاً إلى يومها الختامي الاثنين الموافق 15 سبتمبر الجاري، والذي سيشهد إقامة المباراة النهائية وحفل التتويج الرسمي، بعد أن تكون الفرق قد خاضت أدوارها التمهيدية ونصف النهائي في أجواء تنافسية حافلة بالإثارة والحماس.



تشهد البطولة مشاركة فرق بارزة من عدد من الدول العربية، حيث يمثل فريق سلوى الصباح «الكويت»، ونادي 6 أكتوبر «مصر»، وفريق وادي فينان «الأردن»، ونادي العلا الرياضي «السعودية»، وفريق أكاد عنكاوا «العراق»، إلى جانب فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة «الإمارات». وتأتي هذه المشاركة لتعكس الطابع العربي المميز للبطولة، وتعزز من قيم التلاقي وتبادل الخبرات في إطار تنافسي يسهم في تطوير الرياضة النسائية ورفع مستويات الأداء.



وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «تعكس هذه البطولة التزام الأكاديمية بدعم مسيرة الرياضة النسائية وتوفير فرص حقيقية للاعبات لإبراز قدراتهن. ونحن فخورون بأن تكون الإمارات منصة تجمع الفرق العربية وتوفر أجواءً تنافسية تسهم في تطوير المهارات وتعزيز التواصل الثقافي والرياضي بين الشعوب»، وتؤكد أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، من خلال هذه البطولة، التزامها المستمر بخلق بيئة رياضية متكاملة تدعم تطلعات المرأة في المجال الرياضي، وتمنحها الفرصة للمنافسة والتميز على أعلى المستويات، كما تعكس البطولة رؤية الإمارات في جعل الرياضة أداة للتقارب الثقافي وتعزيز الحضور الإقليمي للرياضة النسائية، ومن المتوقع أن تواكب فعالياتها باهتمام جماهيري وإعلامي واسع يعزز مكانتها، كونها إحدى المنصات الرائدة للرياضة النسائية في العالم العربي.