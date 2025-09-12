حكمنا العالمي إسماعيل إبراهيم يشارك في إدارة مونديال الطائرة



يشارك إسماعيل إبراهيم حكمنا العالمي في الكرة الطائرة، في إدارة مباريات بطولة العالم للطائرة للرجال، والتي انطلقت في الفلبين اليوم الجمعة، والتي تستمر منافساتها حتى 28 سبتمبر الجاري، بمشاركة 32 فريقاً، وتأتي مشاركة حكمنا العالمي تأكيداً على ثقة الاتحاد الدولي للطائرة في قضاة الملاعب الإماراتية، وقدرتهم على إنجاح البطولة الحالية التي تقام بعد 3 سنوات من النسخة السابقة، على أن بعدها مرة كل عامين.



ومن المقرر أن تقام الـ 64 مباراة على ملعبي سمارت أرانيتا كوليسيوم وإس إم مول أوف آسيا أرينا في مانيلا خلال البطولة، والتي ستكون هذه المرة الأولى منذ انطلاق أول نسخة للمونديال عام 1949، التي تقام فيها البطولة في عام فردي، حيث جرت جميع النسخ السابقة في أعوام زوجية بدءاً من عام 1952 وحتى 2022.