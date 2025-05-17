محمد النقبي: مكاسب لرفع الأثقال في «الآسيوية»

وصف محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال، مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا 2025، التي أقيمت في الصين واختتمت منافساتها أول من أمس بـ«الإيجابية»، مشيراً إلى أن خماسي الرباعين الذين مثلوا المنتخب في البطولة خرجوا بمكاسب فنية عدة، ستعود بالفائدة على مسيرة رفع الأثقال مستقبلاً.

وعادت أمس، بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال من الصين، بعد المشاركة في بطولة آسيا 2025، التي استضافتها مدينة جيانجشان وأسدل الستار عليها أمس، وشهدت تحقيق لاعبي نادي أبوظبي لرفع الأثقال، عزالدين الغفير المركز الرابع في منافسات وزن 102 كجم بمجموع بلغ 341 كجم، ومؤيد النجار المركز الخامس في منافسات وزن فوق 109 كجم بمجموع 390 كجم، بينما حلت زهرة الهاشمي لاعبة النادي ثامنة بمجموع 109 كجم في وزن 55 كجم، وأنهت زميلتها في المنتخب مي المدني المنافسة في وزن 59 كجم سابعة بمجموع 158 كجم، بينما أبعدت إصابة تعرض لها عيسى البلوشي في اللحظات الأخيرة عن المشاركة في منافسات وزن 81 كجم.

وترأس بعثة المنتخب محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة، وضمت بجانب الرباعين خليفة راشد الزعابي، مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي، وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن مدرب المنتخب، وماهر القربي مدرب النادي.

وقال النقبي إن المشاركة جاءت إيجابية بشكل عام، خاصة في الأوزان الثقيلة، معتبراً أن الحظ لعب دوراً في عدم صعود عز الدين الغفير إلى منصة التتويج، حيث كان قريباً من تحقيق ميدالية، كما أشاد بمؤيد النجار الذي تمكن من تحقيق رقم شخصي جديد.