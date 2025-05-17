«القوس والسهم» يشارك في بطولتي العالم وأوروبا

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة أوروبا للشباب في سلوفينيا خلال الفترة من 28 يوليو إلى 2 أغسطس المقبلين، وبطولة العالم للشباب في كندا، والمؤهلة إلى «أولمبياد داكار» 2026، خلال الفترة من 17 إلى 24 أغسطس 2025.

وكشف الاتحاد عن إقامة معسكر إعداد في كندا خلال الفترة من 5 إلى 15 أغسطس المقبل، إضافة إلى معسكر داخلي حتى انتهاء فترة الامتحانات الدراسية، لتجهيز اللاعبين واللاعبات للاستحقاقات المقبلة.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس الاتحاد، أن استراتيجية المرحلة المقبلة تتضمن تأهيل اللاعبين واللاعبات، من خلال الخطط والبرامج والمعسكرات، لتمكينهم من حصد الألقاب في البطولات، بعد تتويج المنتخب مؤخراً بـ33 ميدالية في البطولة العربية بتونس.

وأوضح أن المنافسات التي نظمها الاتحاد خلال الفترة الماضية، كشفت عن مواهب مميزة، ومستويات متطورة للمشاركين، منوهاً بجهود الأندية في تنفيذ البرامج المتطورة، وتعاونها الإيجابي والملموس مع الاتحاد للنهوض باللعبة.