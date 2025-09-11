انطلاق موسم سباقات الهجن في المرموم



يشهد ميدان المرموم، صباح الجمعة، انطلاق فعاليات الموسم الجديد لسباقات الهجن 2025 – 2026، حيث تستعد الميادين التابعة لنادي دبي لسباقات الهجن لاستقبال واحدة من أبرز محطات المنافسة التراثية في الدولة والمنطقة، بمشاركة واسعة من مؤسسات وشعارات مرموقة من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.



ويُتوقع أن يواكب الموسم حضور جماهيري كبير من عشاق ومتابعي هذه الرياضة الأصيلة، وأكد نادي دبي لسباقات الهجن جاهزيته الكاملة لانطلاق الحدث، مشيراً إلى أن التحضيرات شملت جميع الميادين التابعة له: المرموم، الهباب، الطي، دستور وسيف العرب.



وقال علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي للنادي: «بفضل دعم واهتمام أصحاب السمو الشيوخ اكتملت كل التجهيزات اللازمة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية للميدان، وتحديث الأنظمة الذكية، التي تضمن سير السباقات بكفاءة وعدالة، إضافة إلى توفير البيئة التي تليق بالمشاركين والجماهير». وأضاف: «عملنا على إدخال تحسينات كبيرة على الخدمات والمرافق، بهدف منح تجربة مميزة لجميع الزوار، سواء من المقيمين أو السياح القادمين لمتابعة السباقات».



ويمتد الموسم حتى مارس من عام 2026، متضمناً سلسلة من المنافسات التي تجمع مختلف الفئات العمرية، مع رصد جوائز قيمة للفائزين، في إطار حرص النادي على تعزيز مكانة سباقات الهجن إرثاً وطنياً متجدداً.