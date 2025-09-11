100 لاعب في بطولة مجلس الشارقة الرياضي للشطرنج



أعلن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن تنظيم بطولة مجلس الشارقة الرياضي للشطرنج الخاطف والسريع في نسختها الأولى، برعاية مجلس الشارقة الرياضي يومي 13 و14 سبتمبر الجاري في القاعة الرئيسية وبمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف أندية إمارة الشارقة، وتقام البطولة بنظام الفردي والفرق من 9 جولات.



وأكد خليفة المزروعي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن النسخة الأولى من البطولة يشارك فيها جميع اللاعبين من مختلف الأعمار تحت 16 سنة، وتدخل ضمن روزنامة البطولات التي ينظمها النادي في الأجندة السنوية، وهي أيضاً من البطولات المستحدثة والتي يسعى من خلالها إلى تطوير مهارات لاعبي أندية الشارقة والاحتكاك وتبادل الخبرات وتعزيز روابط الصداقة بينهم تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي، ومشيراً إلى أن هناك العديد من المكاسب الفنية والإدارية من خلال مشاركة الكوادر الوطنية في تنظيم مثل هذه البطولات.



وأضاف المزروعي أن مثل هذه البطولات تكشف عن المواهب في لعبة الأذكياء وهي إحدى الركائز، التي يعتمد عليها النادي في الحفاظ على مستويات اللاعبين وعدم الاكتفاء بالتدريبات اليومية، كون اللعب في بطولات يحفز اللاعبين على المنافسة ويجهزهم للبطولات سواء المسابقات المحلية أو الخارجية، وهو ما تظهر نتائجه في المستوى، الذي يقدمه لاعبو النادي في كل البطولات وحصد الميداليات محلياً وعربياً، وزيادة التصنيف الدولي وبالتالي يحقق تنظيم النسخة الأولى الأهداف الاستراتيجية التي وضعها النادي والتي ترتكز على التنظيم والمشاركة في كل البطولات.