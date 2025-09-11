اتحاد الرجبي يتابع الاستعدادات للبطولة الآسيوية والسوبر الإماراتي المصري



ناقش مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي في اجتماعه الدوري، الذي عقد بمقر الاتحاد بمبنى اللجنة الأولمبية الوطنية، استعدادات منتخبنا الوطني للرجال والسيدات، للمشاركة في سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي، التي ستقام بمدينة هانجتشو في الصين يومي 20 و21 سبتمبر الجاري، وتليها المرحلة الثانية من السلسلة، والتي ستقام بالعاصمة السيريلانكية كولومبو يومي 18 و19 أكتوبر المقبل، كما تمت مناقشة معسكر منتخب السيدات بالعين استعداداً للبطولة، والاستعدادات لاستضافة النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي المصري المقرر يوم 24 سبتمبر الجاري بين فريقي شاهين والإسكندرية.



ترأس الاجتماع قيس الظالعي، نائب رئيس الاتحاد، بحضور محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، وفيصل الزرعوني، مستشار رئيس الاتحاد، والأعضاء سعود عبد الله النعيمي، وسعود بالشالات، والدكتور أيمن النعيم، وعبد الرحمن بو خاطر، وفوزية فريدون.



وأكد محمد سلطان الزعابي أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات، التي كانت مطروحة على الطاولة، منها مبادرة الطريق لرفعة الرجبي «أر أر أر»، حيث ستمتد المبادرة إلى أفريقيا، من خلال دعم فريق السيدات في تنزانيا، وقال: «ناقشنا اختيار سفراء لهذه المبادرة من آسيا وأفريقيا والدول العربية، خاصة أن المبادرة تهتم بتطور الرجبي في قارتي آسيا وأفريقيا والمنطقة».



وأضاف: «تطرق الاجتماع للدعم المالي للاتحاد والبحث عن رعاة جدد، من أجل تدعيم الاتحاد والمنتخبات للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة، ومنها دخول منتخبنا ضمن أفضل 40 منتخباً على مستوى التصنيف الدولي لأول مرة، بناء على نتائجنا في التصفيات المؤهلة لمونديال الرجبي، بعدما وصلنا إلى المركز الثاني آسيوياً، وأكملنا مرتين، وخرجنا أمام وصيف أفريقيا قبل الوصول للتصفيات الأخيرة التي تستضيفها دبي».



وأوضح: «ناقش الاجتماع نتائج منتخبي الإمارات للشباب والشابات تحت 20 سنة، والتي كانت دون الطموح، والأسباب التي أدت إلى هذه النتائج».