125 شوطاً في الجولة التمهيدية الثالثة لمهرجان العين للهجن



تنطلق، الجمعة، منافسات الجولة التمهيدية الثالثة بمهرجان العين لسباقات الهجن، والتي تقام بميدان الروضة للهجن بمدينة العين، بتنظيم مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، وتحت إشراف اتحاد سباقات الهجن، ويستمر حتى 21 سبتمبر الجاري.

وتختتم الجولة الثالثة الجولات التمهيدية للمهرجان، الذي انطلق في شهر يوليو الماضي، ويسدل الستار على فعالياته أكتوبر المقبل بالجولة النهائية، التي من المقرر أن تشهد تتويج نخبة المطايا الفائزة المشاركة في المهرجان.



وتقام الجولة التمهيدية الثالثة من المهرجان على مدار 125 شوطاً في ميدان الروضة بالعين، على مختلف الفئات العمرية للإبل المشاركة، حيث خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 30 شوطاً لسن الحقايق، و30 شوطاً لسن للقايا، و25 شوطاً لسن الإيذاع، و20 شوطاً لسن الثنايا، و20 شوطاً للحول والزمول، وتقام جميع المنافسات في الفترة الصباحية.



وينطلق المهرجان في يومه الأول بتحديات الحقايق، لمسافة 2 كلم، عبر 15 شوطاً، ومثلها يوم السبت، في اليوم الثاني للمنافسات، وتنتقل التحديات لسن اللقايا يومي الأحد والاثنين المقبل ولمسافة 4 كلم، بينما تقام منافسات سن الإيذاع عبر 25 شوطاً يوم الثلاثاء المقبل، ولمسافة 4 كلم، فيما تقام منافسات الثنايا عبر 20 شوطاً في 20 سبتمبر الجاري، لمسافة 5 كلم، وتختتم الجولة الثالثة في 21 سبتمبر بمنافسات الحول والزمول بإقامة 20 شوطاً.



ويحصل الفائزون والمشاركون في المهرجان على جوائز مالية قيمة في جميع الأشواط، والتي رصدتها اللجنة المنظمة للمهرجان، بينما تشهد الجولات النهائية في أكتوبر المقبل جوائز مالية إضافة إلى الرموز، التي تعد الناموس الأهم والأغلى في عالم سباقات الهجن، ما يعكس الجهود الرامية إلى تشجيع الرياضات التراثية، وترسيخ مكانة الحدث على أجندة سباقات الهجن السنوية في الدولة.



وكانت الجولتان التمهيديتان الأولى والثانية حققتا نجاحاً كبيراً بعدما شهدتا مشاركة واسعة من ملاك الهجن من مختلف إمارات الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث جاءت الأشواط على قدر التوقعات، وشهدت أجواء تنافسية وحماسية في مختلف الفئات، ما أكد اهتمام الملاك بالمشاركة في المهرجان، والتأهل إلى الجولة النهائية.