تعاون بين شرطة دبي واتحاد الإمارات للمبارزة



وقعت القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الإمارات للمبارزة، مذكرة تفاهم لتوطيد أواصر التعاون بينهما في مجال رياضة المبارزة بما يحقق الأهداف المُشتركة، ويعزز الشراكة بشكل فاعل بين الطرفين.



وقع المذكرة في نادي ضباط شرطة دبي المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد الإماراتي للمبارزة، رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة، ومن جانب شرطة دبي العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، بحضور العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد عبد الباسط علي، مدير إدارة التميز الرياضي، والسيد رامي إبراهيم، المدير الإداري للاتحاد.



وثمّن الشيخ سالم القاسمي علاقة التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والتي تأتي في إطار حرص الاتحاد على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وخاصة في مجال رياضة المبارزة، فيما أعرب العميد بدران الشامسي عن سعادته بتوقيع المُذكرة التي ستسهم في تعزيز التعاون الرياضي المشترك، مؤكداً أن توقيع المذكرة يأتي لتفعيل دور الاتحاد وشرطة دبي لبناء قاعدة قوية لممارسة مثل هذه النوعية من الرياضات.



وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرف الأول بترشيح عدد من الطلاب والموظفين للمشاركة في بطولات المبارزة المعتمدة، وترشيح الموظفين من الكوادر المعنية للمشاركة في برامج التدريب والتطوير الفني، وتقديم الدعم الإداري واللوجستي للمشاركين في البرامج والفعاليات الرياضية، والتعاون في اكتشاف المواهب الرياضية في المبارزة من خلال المدارس والبرامج الشرطية، إعداد وتنفيذ خطط تدريبية لتأهيل الكفاءات الرياضية في المبارزة، وغيرها من البنود الأخرى.



أما الطرف الثاني فيقوم باشراك اللاعبين والمدربين والحكام والمواهب في البطولات الرسمية، وتنظيم برامج تدريب وتأهيل للكوادر الرياضية (لاعبين، مدربين، حكام)، ونشر ثقافة رياضة المبارزة من خلال الحملات والفعاليات التوعوية، واعتماد المدربين العاملين في شرطة دبي وفق المعايير الفنية المعتمدة لدى الاتحاد، وتقديم خدمات التدريب في مراكز الاتحاد، وتنفيذ ورش عمل ودورات تخصصية لتطوير مهارات الكوادر التدريبية والإدارية وغيرها من البنود الأخرى.



كما اتفق الطرفان على التعاون المشترك في تنظيم دورات تدريبية وورش عمل داخلية لصقل مهارات الرياضيين والمدربين، وتوفير أجهزة المبارزة وفق المواصفات الفنية، وتجهيز قاعات التدريب بالأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المنافسات الرسمية، ودعم البطولات الداخلية، وتنظيم بطولات تشمل كافة القيادات الشرطية، وإصدار شهادات مشتركة ومعتمدة من شرطة دبي، وتوفير مدربين مؤهلين لتدريب منتسبي أكاديمية شرطة دبي وطلاب مدارس حماية.