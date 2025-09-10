10 لاعبين يمثلون الإمارات في البطولة العربية لكرة الطاولة



تنطلق يوم غد، منافسات النسخة الـ36 من بطولة المنتخبات العربية لكرة الطاولة، التي تستضيفها مدينة الدار البيضاء بالمغرب خلال الفترة من 11 إلى 18 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من اللاعبين العرب، وبتنظيم مشترك بين الاتحاد العربي للعبة والجامعة الملكية المغربية.



ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بـ10 لاعبين هم: علي الحواي، وحمد الهاشمي، وأحمد سعيد، ومحمد سعيد، ويوسف الحواي، وناصر متعب، وراشد سعيد، وحسين الحواي، ومانع الصفار، وعبدالله البلوشي.

وغادرت البعثة إلى المغرب، أمس، للمشاركة في الفئات السنية تحت 11 و13 و15 و17 سنة.



ويرأس البعثة حسن الزرعوني الأمين العام للاتحاد، إلى جانب المدربين شاو لي وإسلام مطاوع، والإداريين خالد صقر وأحمد الحمادي، فيما تجرى قرعة البطولة مساء اليوم.

وأكد حسن الزرعوني أن مشاركة المنتخب تأتي في إطار توجيهات مجلس إدارة الاتحاد، بهدف صقل مهارات اللاعبين الواعدين من خلال الاحتكاك بأقوى البطولات، بما يكسبهم الخبرة اللازمة لاعتلاء منصات التتويج مستقبلاً.

وقال إن المنتخب استعد بشكل جيد لهذه البطولة من خلال معسكر إعدادي أقيم في مصر الشهر الماضي.