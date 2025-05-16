النصر بطلاً لكأس الإمارات للطائرة

توج النصر بطلاً لكأس الإمارات للكرة الطائرة رجال، بعد فوزه على حتا بثلاثة أشواط دون مقابل، وبنتائج 25 - 21 و25 - 21 و25 - 21، في المباراة النهائية التي جرت في صالة نادي العين، وفي ختام الموسم الرياضي 2024 - 2025، وأدارها إسماعيل إبراهيم البلوشي حكم أول، ومحمد صالح الدوله حكم ثانٍ.

ومثّل النصر اللاعبين عدنان إبراهيم علي، عمير عبدالله خميس، محمد نعيم جمعة، سيدرك بيتونا، خميس عمر سالم، محمد عباس سليمان، تيري جاجسزيوسكي، عامر غلام حسن، غابرييل خوسيه دا سيلفا، ميشال فيدريزي، محمد حسين صالح، إيليا كوفالوف، علي محمد صالح، وحمدان غانم سليمان.

ونجح النصر في حسم اللقب، بعد مباراة نهائية قوية، واستعاد «العميد» أمجاده في الكرة الطائرة، وصعد إلى منصة التتويج في ختام موسم شهد تغييرات فنية، وقبلها تأهل إلى المباراة النهائية بعد خوضه نصف نهائي مثير، على شباب الأهلي بثلاثة أشواط دون مقابل في «الديربي» الذي أُقيم على صالة نادي الوصل.

ويُذكر أن بطولة كأس الإمارات للكرة الطائرة، أقيمت بنظام خروج المغلوب، وبمشاركة ثمانية أندية، على ملاعب محايدة، وأقيمت في ختام موسم مثير وقوي، ونجح خلاله بني ياس في تحقيق ثلاثية الدوري العام، وكأس السوبر، وكأس الاتحاد.