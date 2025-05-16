العين تستضيف كأس آسيا لـ«هوكي جليد السيدات» 31 مايو

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن مدينة العين ستستضيف خلال الفترة من 31 مايو الجاري إلى 6 يونيو المقبل، بطولة كأس آسيا لهوكي الجليد للسيدات 2025، التي ينظمها الاتحاد برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 6 منتخبات هي الإمارات، والهند، وماليزيا، وإيران، وقيرغيزستان، والفلبين.

وأكد هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن هذه البطولة تعد من أبرز الفعاليات السنوية في القارة الآسيوية، وتشكل منصة مهمة لتطوير رياضة هوكي الجليد للسيدات، في ظل تقارب المستويات الفنية بين المنتخبات، ما أسهم في رفع المستوى الفني للبطولة، وزيادة حدة المنافسة.

وأشار إلى أن استضافة البطولة تسهم في تعزيز مشاركة المرأة في رياضة هوكي الجليد، والترويج لهذه الرياضة بين شرائح المجتمع، ودعم السياحة الرياضية في الدولة عموماً، وإمارة أبوظبي بشكل خاص.

يذكر أن دولة الإمارات استضافت هذه البطولة لأول مرة في أبوظبي عام 2019، وحقق خلالها منتخبنا الوطني الميدالية الفضية.