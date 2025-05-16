إعلان الفائزين بـ«الشارقة لريادة التميز الرياضي» يونيو المقبل

بدأت اللجنة العليا لبرنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي عملية المفاضلة بين المرشحين لجوائز النسخة الأولى من البرنامج، والتي تشمل ثلاث فئات «أفضل ناد» و«أفضل مدير» و«أفضل موظف»، تمهيداً لاعتماد القائمة النهائية بنهاية مايو الجاري، وصولاً إلى المرحلة الختامية من التحكيم وإعلان الفائزين خلال حفل رسمي يُقام في يونيو المقبل.

وأكد الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة العليا للبرنامج، أن البرنامج يسير وفق الجدول الزمني المعتمد، موضحاً أن المراحل التحضيرية شملت تنفيذ زيارات ميدانية تعريفية خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، أعقبتها مرحلة استلام ملفات الترشيح في أبريل، فيما تتواصل حالياً مرحلة التقييم بمشاركة 40 مقوّماً متخصصاً، استعداداً لاعتماد النتائج النهائية من قبل لجنة التحكيم.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن في هيكله العام 12 فئة ضمن «جائزة التميز الرياضي»، إلا أن النسخة الأولى اقتصرت على ثلاث فئات فقط، على أن يتم توسيع نطاق الفئات تدريجياً في الدورات المقبلة لتشمل: اللاعبين، المدربين، الحكام، الأطباء، الشركاء، الداعمين، جوائز الابتكار، الخدمة الإلكترونية، البحث الرياضي، البرامج الترفيهية، وفئة «الجندي المجهول» لتكريم الكوادر المساندة.

ويهدف برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي، الذي أطلقه مجلس الشارقة الرياضي، إلى دعم جهود الأندية الرياضية بالإمارة، وتحفيزها على التميز المؤسسي وتبني مفاهيم الابتكار، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في الأداء والتطوير الإداري والمهني.

وتضم اللجنة العليا المشرفة على البرنامج في عضويتها الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان (رئيساً)، وسعادة الدكتور عبدالله محمد بن مليح (نائباً للرئيس)، والدكتور نبيل محمد بن عاشور (أميناً عاماً)، ومحمد علي بن حماد، عبدالله حسين آل علي، حمد سالم البيماني، خالد عبدالله الجنيبي، ومريم النعيمي.