تعاون مستمر بين الإمارات والهند لتطوير «الشطرنج»

أكد جورشاران سينغ، رئيس اللجنة البارالمبية الهندية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الذهنية، وجود تعاون ثنائي مستمر مع دولة الإمارات في رياضة الشطرنج، يسهم في تعزيز تطور اللعبة، من خلال تبادل الخبرات، والمشاركة في البطولات.

وأكد سينغ، خلال حضوره فعاليات بطولة آسيا الفردية لشطرنج الرجال والسيدات لفئة الأساتذة في مدينة العين، جودة المستوى التنظيمي لهذه البطولة، والذي يضاهي المعايير العالمية، بمشاركة كبيرة من الدول الآسيوية، خصوصاً أنها مؤهلة لكأس العالم في الهند 2025.

وأشار إلى التطور اللافت في المستويات الفنية للاعبي المنتخب الهندي، والنتائج المميزة في البطولات القارية والعالمية، ومشاركة نحو 50 لاعباً في البطولة الحالية بالعين.

وأوضح أن هناك استعدادات كبيرة لاستضافة بطولة العالم، وتوفير جميع المتطلبات التي تعزز نجاحها، وتحقيق أفضل مؤشرات التميز، بمشاركة نخبة اللاعبين حول العالم.