وزارة الرياضة تطلق «سبورتيفاي» لتعزيز التحول الرقمي

سهيل بن بطي: تعزز قدرات الاتحادات على اتخاذ قرارات دقيقة

أطلقت وزارة الرياضة أمس، منصة «سبورتيفاي»، أول إطار وطني ذكي للتحول الرقمي في القطاع الرياضي تهدف إلى دعم جهود الحوكمة الرياضية، وتعزيز التكامل بين الاتحادات والمجالس والأندية، وتطوير منظومة اكتشاف المواهب وتحليل الأداء الرياضي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وجرى إطلاق المنصة خلال ورشة عمل «قيادة التحول الرقمي في القطاع الرياضي»، بحضور عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والفنيين والإداريين.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن «سبورتيفاي»، تمثل نقلة نوعية في المشهد الرياضي الإماراتي، من خلال توفير بيئة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لترسيخ الحوكمة الذكية وتبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة الأداء، وتمكين الرياضيين والاتحادات من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.

وأوضح الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية، أن «سبورتيفاي»، ستعزز قدرات الاتحادات على اتخاذ قرارات دقيقة، وتسهم في اكتشاف المواهب ورعايتها، وتخفيف الأعباء الإدارية، بما يدعم استدامة التميز الرياضي.

وشهدت الورشة جلستين لرؤساء الاتحادات والفنيين، تم خلالهما استعراض خصائص المنصة وآليات العمل المستقبلية، مؤكدين أهمية الشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات لضمان نجاح مبادرات التحول الرقمي.

وقال غانم مبارك الهاجري، وكيل الوزارة، إن المنصة تمثل شريكاً تقنياً للاتحادات والأندية، من خلال بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح إدارة بيانات الرياضيين واكتشاف المواهب وتسهيل تقييم الأداء، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تدريب الكوادر الوطنية على أدوات التحليل الرقمي وحوكمة البيانات.