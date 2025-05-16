سالم عبدالرحمن يتقدم المشاركين في «الشارقة لأساتذة الشطرنج»

يشارك الأستاذ الدولي الكبير، سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج، التي ينظمها النادي، وتنطلق منافساتها غداً وتستمر حتى 26 مايو الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة.

ويتقدم سالم عبدالرحمن المشاركة الإماراتية في البطولة، حيث يشارك جميع لاعبي ولاعبات المنتخب، منهم الأستاذة الدولية الكبيرة، روضة السركال، بطلة العرب ولاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية ومنتخبنا الوطني، وعمر نعمان وعمران الحوسني وإبراهيم سلطان، وغيرهم من لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من لاعبي أندية اللعبة في الدولة.

من ناحية أخرى، يدير منافسات البطولة 15 حكماً من الحكام الدوليين والقاريين، من جنسيات مختلفة، ويترأس اللجنة الحكم الدولي فيصل الحمادي، ونائبه سلمان الطاهر.

وأكد فيصل الحمادي، رئيس اللجنة الفنية والحكام أن النسخة الثامنة تشهد حضوراً مميزاً للحكام الدوليين، ويدير بطولة الأساتذة سلمان الطاهر ونواف المنصوري، والمغربي صابر عثمان، والروسية إرينا، فيما يدير المباريات بالبطولة الثانية خليل الطاهر، واليمني جمال قاسم، والقطري يوسف خليل، والروسية يادفيجا، والبطولة الثالثة يديرها مايد العبدولي وزايد البلوشي وطلال البلوشي.