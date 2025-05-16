«البارالمبية الوطنية» تبحث آفاق التعاون مع «بارالمبية كوسوفو»

زار وفد اللجنة البارالمبية لجمهورية كوسوفو، مقر اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية في الشارقة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات في مجال رياضة أصحاب الهمم.

واستقبل الوفد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وذيبان سالم المهيري، الأمين العام، وطارق الصويعي، المستشار الفني للجنة.

وترأس الوفد الزائر نجومزا إيميني، رئيسة اللجنة البارالمبية بكوسوفو، يرافقها داوت تيسوكي نائب الرئيس، وإديس براباشتيكا، رئيس قسم التعاون الدولي في بلدية بريشتينا، وزاهدة عريفي، مساعد نائب الرئيس، بحضور الدكتور جابر حميتي، سفير جمهورية كوسوفو لدى دولة الإمارات.

واستعرض اللقاء عدداً من المحاور، أبرزها آفاق التعاون المشترك بين اللجنتين، وإمكانية تبادل البرامج التدريبية، إضافة إلى رغبة الجانب الكوسوفي في الاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في تمكين أصحاب الهمم وتطوير البنية التحتية الرياضية المخصصة لهم.

وأكد الهاملي أهمية التعاون الدولي، لا سيما أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في دعم وتمكين أصحاب الهمم، مرحباً ببناء شراكات استراتيجية مع كوسوفو، لتبادل الخبرات، وتعزيز التبادل الرياضي بما يخدم تطوير رياضات أصحاب الهمم.