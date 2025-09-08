النصر يتوج ببطولة الدولة للريشة الطائرة



توج نادي النصر بلقب بطولة الدولة للريشة الطائرة، وذلك بعدما تصدر الترتيب العالم لمنافساتها التي اختتمت أمس، وأقيمت على مدار يومين في نادي كلباء الرياضي الثقافي بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، وجاء نادي كلباء في المركز الثاني للترتيب العام، ثم نادي أبوظبي لألعاب المضرب ثالثاً. حضر مراسم التتويج نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وراشد سعيد الكندي، رئيس نادي كلباء، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وممثلي المدارس المشاركة.



تأتي البطولة ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها الاتحاد استعداداً لـ بطولة كأس العالم للريشة الطائرة التي تقام في خورفكان خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل، بهدف تعزيز مستوى اللاعبين وتوسيع قاعدة اللعبة على مستوى الدولة.