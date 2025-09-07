نجاح باهر للتحكيم الإماراتي في بطولة القوة البدنية في الكويت



أشاد الاتحاد الكويتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، بالجهود التحكيمية التي قدمها ثلاثة حكام إماراتيين بالقوة البدنية، بعد نجاحهم في تحكيم منافسات بطولة الكويت للقوة البدنية، التي نظمها الاتحاد الكويتي بشكل مميز، وحصلوا على العلامة الكاملة، وهم كل من: إبراهيم العلي رئيس لجنة حكام القوة البدنية الحكم الدولي، وسعيد الماس الحكم الدولي، وعبد الله الطويل الحكم الدولي، والتي اختتمت في دولة الكويت، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المميزين.



مثمناً التعاون المشترك مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، لما لذلك من دور إيجابي في تطور رياضة القوة البدنية وممارستها بشكل سليم. وتمكّن الحكام إبراهيم العلي وسعيد الماس وعبد الله الطويل، من تقديم مستويات تحكيمية مميزة، انطلاقاً من الخبرة الكبيرة التي يتمتعون بها، وتم اكتسابها من المشاركات الدولية والمحلية.



بدوره، أكد فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ورئيس لجنة القوة البدنية، أن الحكم الإماراتي، سواء كان في القوة البدنية أو في بناء الأجسام، أصبح يتمتع بإمكانات ذهنية وتحكيمية عالية، بفضل ورش العمل المنتظمة، والمشاركة في التحكيم في مختلف البطولات، ما ساهم بصقل خبرته، ووضعه على الطريق الصحيح، وأن اتحاد اللعبة يحرص على تطويره بشكل أفضل، ليكون حاضراً بقوة في بطولة العالم للقوة البدنية، التي ستستضيفها الإمارات في يونيو العام المقبل، وثمّن جهود الحكام الثلاثة المميزة.