منتخب الإمارات يسيطر على سباق «أكواثلون الشارقة 2025»



تألق منتخب الإمارات في سباق «أكواثلون الشارقة 2025» الذي أقيم في الحمرية، حيث فرض أبطال الإمارات سيطرتهم على مجريات السباق في مختلف الفئات. وتصدر البطل يوسف الهنايي السباق في فئة الـ Sprint بزمن قدره 00:30:22 دقيقة، محققاً المركز الأول عن جدارة واستحقاق، فيما واصلت البطلة آنا لورا دافيدا شتاين تألقها بتحقيق المركز الأول في فئة السيدات بزمن 00:37:43 دقيقة.



ويأتي هذا السباق ضمن برنامج الإعداد المكثف الذي يعتمده اتحاد الإمارات للترايثلون استعداداً للمشاركة في البطولة العربية والأفريقية للترايثلون، التي ستستضيفها مدينة الجلالة بجمهورية مصر العربية يوم 25 سبتمبر 2025، بمشاركة نخبة من أبطال المنطقة والقارة.



وأكد عبد الملك محمد عبد الرحيم جاني، رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون، أن السيطرة الإماراتية في سباق أكواثلون الشارقة تمثل مؤشراً قوياً على جاهزية اللاعبين للمنافسة بقوة على المراكز الأولى في البطولة المرتقبة، مشيداً بالمستويات الفنية العالية والانضباط الكبير الذي أظهره جميع المشاركين، موجهاً الشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي ونادي الحمرية الرياضي وجميع الجهات المتعاونة على دورهم البارز في إنجاح هذا السباق، مؤكداً أن دعم هذه المؤسسات يعد ركيزة أساسية في مسيرة تطور رياضة الترايثلون بالدولة.



ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته وفق خطة مدروسة تهدف إلى تعزيز فرص التتويج بالألقاب العربية والأفريقية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات إحدى القوى الصاعدة في رياضة الترايثلون على المستويين الإقليمي والدولي.