مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يعتمد 8 بطولات للموسم الجديد



أعلنت إدارة بطولات فزاع التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية اعتماد 8 بطولات في الموسم الجديد 2025 - 2026. وحرصت إدارة المركز على التعريف بأنشطته وبطولاته التراثية السنوية، في جناحه بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، لما تمثله هذه الفعاليات من إرث مستدام في المشهد الثقافي والرياضي المحلي، إذ يضم المركز ركناً لاستعراض بطولات فزاع بالذكاء الاصطناعي.



وأكدت إدارة المركز، أن الموسم الجديد من بطولات فزاع يتضمن مجموعة من الفعاليات التراثية المميزة، ضمن الأجندة السنوية للمركز، إذ تجسد قيم التراث والمنافسة، بما يرسخ دور المركز المحوري في إحياء الأثر الثقافي والتراثي، وإطلاع الزوار على الفعاليات السنوية، وأثرها المستدام في الرياضة الإماراتية.