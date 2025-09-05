سعيد بن مكتوم يقود «رماية الإمارات» إلى ذهبية بطولة ظفار الخليجية



قاد الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم منتخبنا الوطني لرماية الأطباق «الاسكيت» للفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في «بطولة خريف ظفار الخليجية لرماية الشوزن» والمقامة حالياً في سلطنة عمان الشقيقة، كما حقق الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الميدالية الفضية في الفردي بعد تساويه في المركز الأول مع بطل العالم، الرامي الكويتي عبدالعزيز السعد الذي حسم فوزه بالطلقات الذهبية.



وعاد الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم للمشاركة في البطولات، بعد غياب استمر فترة طويلة، ما أثر سلباً في نتائج منتخبنا، وتعد هذه العودة خطوة نحو استعادة الإنجازات لرماية الإمارات. ويضم منتخب رماية الاسكيت، الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وسيف بن فطيس المنصوري، ومحمد حسين أحمد، وقدم الثلاثي مستويات قوية على صعيد الفرق، كما تأهلوا جميعاً إلى نهائي البطولة، ما يعيد إلى الأذهان العصر الذهبي لرماية الأطباق. وانفرد منتخبنا بصدارة الفرق برصيد 355 طبقاً، وحل بعده المنتخب العماني في المركز الثاني برصيد 347 طبقاً، والمنتخب القطري ثالثاً برصيد 335 طبقاً.



وأسفرت باقي نتائج الفردي عن احتلال الرامي الكويتي عبدالله الرشيدي، صاحب ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو، المركز الثالث برصيد 42 طبقاً، ثم جاء لاعبا منتخبنا محمد حسن وسيف بن فطيس في المركزين الرابع والخامس، وحصل الرامي العماني نغموش الحتالي على المركز السادس.



أما على صعيد فردي السيدات، فقد فازت بالميدالية الذهبية البحرينية مريم الحساني برصيد 49 طبقاً، ونالت الميدالية الفضية، القطرية هاجر محمد برصيد 45 طبقاً، في حين نالت الميدالية البرونزية، البحرينية مريم العسم برصيد 35 طبقاً. على جانب آخر، يبدأ منتخب رماية التراب مشواره بالبطولة غداً السبت، ويمثلنا على صعيد الفردي كل من الشيخ مكتوم بن سعيد بن مكتوم الذي يشارك لأول مرة إلى جانب يحيى سهيل المهيري.