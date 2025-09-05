الشارقة ووريورز يتوج بلقب بطولة موانئ دبي للكريكيت

توّج فريق الشارقة ووريورز بطلاً للنسخة الثالثة من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت ILT20 للتطوير، بفوزه على فريق ديزرت فايبرز في نهائي متقارب ومثير بمقر ملاعب أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت ICC بدبي.

نجح ووريورز في حسم المباراة النهائية ، على حساب فريق فايبرز الذي خسر في النهاية بفارق ضئيل على الرغم من بدايته القوية في المباراة.

أتاحت البطولة الفرصة للاعبي الكريكيت الإماراتيين الصاعدين لعرض مواهبهم قبل مزاد لاعبي موانئ دبي العالمية للكريكيت ILT20 لعام 2025، والمقرر إقامته بعد أيام قليلة من كأس آسيا 2025.

حاز سانجاي باهال، لاعب فريق ديزرت فايبرز على جائزة أفضل لاعب في البطولة.