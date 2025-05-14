الفجيرة تختتم بطولة العالم للتايكواندو للناشئين 2025 بنجاح باهر

اختُتمت مساء اليوم منافسات بطولة العالم للتايكواندو للناشئين - الفجيرة 2025، التي أُقيمت تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واستضافتها الإمارة في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة أكثر من 800 رياضي ورياضية يمثلون 93 دولة من مختلف قارات العالم.

شهدت البطولة، التي امتدت على مدار خمسة أيام، مستويات فنية عالية ومنافسات قوية بين نخبة من المواهب الشابة، وسط تنظيم احترافي نال استحسان الوفود الدولية والحضور. ويعكس هذا النجاح مكانة إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رياضية عالمية قادرة على استضافة الفعاليات الكبرى بكفاءة وتميز.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد حمدان الزويدي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وعضو الاتحاد الدولي للتايكواندو، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن النجاح الكبير الذي حققته البطولة منذ اليوم الأول هو نتاج الدعم السخي الذي تحظى به من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وأضاف: «نحن فخورون بما حققته البطولة من نجاح على كافة الأصعدة، سواء من حيث التنظيم أو المستوى الفني، وهو ما يعكس التزام إمارة الفجيرة بتوفير أفضل بيئة لاستضافة المنافسات العالمية، ويؤكد قدرتها على تنظيم أبرز الفعاليات الرياضية الدولية».

ومن جانبه، أعرب الدكتور تشونغ وون تشو، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، عن تقديره العميق للدعم الكريم الذي قدمه سمو ولي عهد الفجيرة، وللجهود المتميزة التي بذلتها اللجنة المنظمة، قائلاً: «لقد أثبتت الفجيرة أنها ليست مجرد مدينة مضيفة، بل شريك استراتيجي حقيقي في تطوير رياضة التايكواندو على مستوى العالم».

في ختام البطولة، قام رئيس الاتحاد الإماراتي للتايكواندو وبحضور رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو بتسليم علم البطولة إلى رئيس الاتحاد اليوناني، في تقليد رمزي يعبّر عن انتقال شرف استضافة النسخة المقبلة من بطولة العالم للناشئين 2027 إلى دولة اليونان.

وتوجت الإمارات بجائزة المشاركة الفعالة في بطولة العالم للتايكواندو للناشئين 2025، واستلم الجائزة الدكتور أحمد حمدان الزويدي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو وعضو الاتحاد الدولي. فيما نالت العراق جائزة الروح القتالية، وقد تم اختيار أستورغا ميلغار كريستوفر من السلفادور كأفضل لاعب في فئة الرجال، بينما حصلت أون يون جو من جمهورية كوريا على لقب أفضل لاعبة في فئة النساء.

في فئة المدربين، تم تكريم هوشيار دندار من جمهورية إيران الإسلامية كأفضل مدرب لفريق الرجال، بينما حصل إييونغ هيون كيم من جمهورية كوريا على جائزة أفضل مدربة لفريق السيدات.

أما في فئة الحكام، فقد نال إيفان بينافا من كرواتيا جائزة أفضل حكم (رجال)، بينما حصلت دانييلي سواريس مارتينز من البرازيل على جائزة أفضل حكم (نساء).

فيما يخص ترتيب الفرق، تصدرت جمهورية إيران الإسلامية فئة الرجال، تلتها كازاخستان في المركز الثاني، ثم أوزبكستان ثالثاً، وتايلاند رابعاً، فيما حلت جمهورية كوريا خامساً. أما في فئة النساء، فقد تصدرت جمهورية كوريا الترتيب، تلتها تايبيه الصينية في المركز الثاني، ثم المغرب ثالثاً، وتركيا رابعاً، وجاءت جمهورية إيران الإسلامية في المركز الخامس.

شارك في مراسم تتويج الفائزين كل من الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو وعضو الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والدكتور تشو تشونغ وون، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في الاتحاد الدولي، من بينهم جيونغ كان سيو، وأنجيلو سيتو.

وعلى هامش البطولة، تم تكريم الطواقم التحكيمية التي أسهمت في إدارة المواجهات بكفاءة، فيما منحت النزالات الحاسمة في الأدوار النهائية تحركات لافتة على خارطة المنافسة لكل من المغرب وسلطنة عمان.