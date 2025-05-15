مجمع حمدان الرياضي يستضيف أول مركز متكامل لرياضات التحمّل

في خطوة نوعية تعزز مكانة دبي مركزاً رائداً للرياضة واللياقة البدنية، يستضيف مجمع حمدان الرياضي أول مركز متكامل متخصص في رياضات التحمّل في المنطقة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية بين الأكاديميات الرياضية، من أبرزها أكاديمية «آي لوف سوبر سبورت» وأكاديمية «بي آر بيرفورمانس»، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ويُعدّ مركز «إنديورانس هاب» هو الأول من نوعه من حيث تكامل بنيته المؤسسية واعتماده داخل منشأة رياضية متميزة ومصممة وفق أعلى المعايير الدولية، ويهدف إلى صناعة الأبطال الرياضيين وتطوير القدرات البدنية والفنية والذهنية للرياضيين من مختلف الأعمار والمستويات، ضمن بيئة تدريبية متكاملة وعالية المستوى تُعزز الأداء وتدعم الاستدامة الرياضية وفق أسس علمية ومهنية احترافية.

يشكل التعاون بين «آي لوف سوبر سبورت» و«بي آر بيرفورمانس» منصة موحدة تُقدّم برامج تدريبية مصممة خصيصاً لتناسب كافة مستويات الرياضيين.

ويوفر التدريب الاحترافي الشامل من خلال فريق موحّد من المدربين ذوي الكفاءة العالية يعمل على تطوير كل رياضي وفق أهدافه الشخصية، والبرامج الموسّعة والمتنوعة التي تتضمن خططاً تأهيلية للمسابقات، وتحديات تدريبية، وتطوير المهارات الأساسية والاستراتيجيات المتقدمة.

وقالت مارينا موستافينا، الرئيسة التنفيذية للمشروع المشترك: «هذه ليست مجرد شراكة، بل هي خطوة جريئة نحو بناء نظام متكامل يُمكّن الرياضيين من تحقيق أفضل نسخة من أنفسهم، من خلال نخبة من أفضل المدربين في المنطقة وبدعم من برامج الذكاء الاصطناعي. نؤمن أن الرياضة لا تُغيّر الجسد فقط، بل تُحدث تحولاً ذهنياً وعاطفياً حقيقياً، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى بناء منصة تساعد الرياضيين ليصبحوا أكثر قوة ومرونة، وسيكون هذا التزام طويل الأمد لتطوير الأداء والتميز الشخصي».

يأتي إطلاق مركز رياضات التحمل ضمن أهداف مجمع حمدان الرياضي لتعزيز التنوع الرياضي، حيث يستضيف المجمع العديد من الأكاديميات المعتمدة في رياضات السباحة والمبارزة والجمباز، إضافة إلى كونه وجهة رئيسية للبطولات المحلية والدولية بفضل تجهيزات المتقدمة ومساحاته المخصصة لجميع الرياضات. وباحتضان هذا المركز، يعزز المجمع دوره كمحرك رئيسي لتطوير رياضات التحمل مثل السباحة والجري والدراجات الهوائية والترايثلون تحت سقف واحد.

ويتميز مجمع حمدان بموقعه الاستراتيجي المتصل بمسارات القدرة للدراجات الهوائية، مما يمنح الرياضيين بيئة تدريبية متكاملة تستفيد من البنية التحتية الرياضية المتقدمة في دبي.