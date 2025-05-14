شاهين للرجبي يواجه منتخب كرواتيا في 5 مباريات ودية



يخوض فريق نادي شاهين للرجبي فئة السباعي، 5 مباريات ودية مع منتخب كرواتيا للرجبي الذي يعسكر حالياً في دبي، استعداداً لبطولة أوروبا، وستقام المباريات الخمس يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستقام 3 مباريات في اليوم الأول ومباراتين في اليوم الثاني.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، أن منتخب كرواتيا طلب اللعب مباريات ودية، وقام الاتحاد بترشيح فريق شاهين لخوض المباريات الودية في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة البرتغال الدولية والتي ستقام خلال يونيو المقبل، وأضاف: «يولي الاتحاد اهتماماً كبيراً بفريق شاهين الذي يضم جميع لاعبيه من المواطنين، كما يولي اهتماماً كبيراً أيضاً بفريق المها للفتيات، وهي القاعدة التي يعدها الاتحاد للمستقبل ودعم المنتخبات الوطنية، ونجح شاهين في الفترة الماضية في الوصول إلى نهائي دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، كما فاز ببطولة بورنيو الدولية لسباعيات الرجبي والتي أقيمت في منطقة ساندكا الماليزية، ونسعى للدفع به للمشاركة في عدد كبير من البطولات الدولية لتجهيز ورفع مستوى لاعبينا».

وكشف الزعابي عن أن منتخبنا الوطني لفئة 15 لاعباً، سيخطط لخوض مباراة ودية أمام منتخب كينيا في نيروبي، وأنه تم الاتفاق المبدئي على إقامة المباراة يوم 24 مايو الجاري، وقال: «نحاول أن نعتمدها دولياً من الاتحاد الدولي للعبة، وتأتي المباراة في إطار تجهيز المنتخب لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، حيث سيلعب منتخبنا أمام هونغ كونغ في دبي، ثم يخوض مباراة مهمة مع كوريا الجنوبية في سيؤول، كما سيلعب مع الفائز من ماليزيا وسريلانكا، ونطمح أن نعبر من خلال التصفيات إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخ اللعبة».