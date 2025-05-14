رواد أعمال: دبي أرض خصبة للاستثمار في الألعاب الإلكترونية

منى الفلاسي: دبي منصة للانطلاق إلى العالمية

علي سجواني: الشركات تستفيد من المبادرات الحكومية لتطوير القطاع

بشار كيال: دبي تمنحنا فرصاً نادرة للالتقاء مع محترفي الألعاب الرقمية

أكد رواد أعمال ومستثمرون في الألعاب الإلكترونية والرقمية، أن دبي أرض خصبة، ومنصة رائدة للانطلاق إلى العالمية، باعتبارها واحدة من أسرع أسواق الألعاب الرقمية نمواً على مستوى العالم، وباتت وجهة نموذجية، سواء للشركات الناشئة أو الشركات الرائدة، بفضل ما تقدمه من تسهيلات للاستثمار في هذا القطاع الواعد، إضافة إلى ما توفره من منظومة تقنية متطورة، وبنية تحتية تكنولوجية قوية، لتطوير هذا القطاع، وفقاً للخطة الطموحة التي حددها «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 33».

وأوضح مستثمرون في صناعة الألعاب الإلكترونية والرقمية لـ «البيان»، أن دبي تسير بخطوات سريعة، وقطعت أشواطاً كبيرة في تنفيذ استراتيجيتها، لتكون ضمن أفضل المراكز العالمية في القطاع، عبر إطلاق العديد من المبادرات، منها تبنّي تقنيات المستقبل، وتحفيز الابتكار، وتعزيز وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوفير فرص التدريب، والعمل بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ودعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مختلف مجالات وتطبيقات الألعاب الإلكترونية.

هدف

وكشفت منى الفلاسي مديرة إدارة استراتيجية الرياضة الإلكترونية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن النسخة الرابعة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، التي اختتمت فعالياتها الأحد الماضي، استضافت العديد من الشركات الكبرى، و65 شركة ناشئة (مشاريع صغيرة)، تتطلع إلى تنمية أعمالها، حيث تعد دبي منصة للانطلاق إلى العالمية. وأوضحت الفلاسي أن الهدف تعزيز مكانة دبي لاستقطاب الاستثمارات في قطاع الألعاب الإلكترونية والرقمية، وجعلها وجهة عالمية للأعمال والترفيه، مشيرة إلى أن المهرجان يحقق نجاحاً مستمراً، وأسهم في جذب مستثمرين وشركات.

شغف وعزيمة

وأكد علي سجواني مدير وسائل التواصل الاجتماعي في شركة فوكس ريتو، المتخصصة في الألعاب الرقمية، أن دبي أثّرت بشكل واضح في قطاع الألعاب الإلكترونية، وباتت وجهة جاذبة للشركات العالمية الكبرى، وكذلك الشركات الناشئة التي تتطلع للانتشار عالمياً.

وقال: تركز دبي على استقطاب المستثمرين في الألعاب الإلكترونية، مطورين ومبتكرين، وصناع المحتوى، هذا التوجه ساعد أصحاب الشركات على تطوير أعمالهم، لا سيما من خلال المعارض والمهرجانات المتخصصة، على غرار مهرجان دبي للألعاب الإلكترونية والرقمية، أتاح لنا التعرف إلى شركاء جدد، وبناء علاقات مع العديد من المطورين والمبتكرين وصناع المحتوى.

وصرح سجواني أن شركة فوكس ريتو، وهي شركة إماراتية 100%، انطلقت من دبي، وهي بصدد الانتشار العالمي، مستفيدة من المبادرات الحكومية لتعزيز مكانة القطاع، ومنها «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 33»، وأضاف: انطلقنا في تصميم لعبتنا التي تحمل اسم شارع الظلام في 2020، وتم الإصدار الأول التجريبي في 2023، ونحن بصدد استكمال بعض الإجراءات، استعداداً لإطلاقها رسمياً نهاية العام.

وتابع: «شارع الظلام» رؤية ولدت في دبي، وهي مستوحاة من التراث الإماراتي، ومبنية بشغف وعزيمة لا تتوقف، وحققت نجاحاً في اليابان وروسيا، والعديد من الدول، قمنا بإطلاقها على منصة ستيم بشكل تجريبي، ونتطلع إلى الوصول إلى العالمية، نطمح أن نكون رقم 1 عالمياً، والوصول إلى 1.5 مليون شخص يشاركون فيها.

وأوضح سجواني أن اللعبة تم تصميمها بطريقة مبتكرة، وهي عبارة عن شخصية إماراتية، وباقي الشخصيات من دول مجلس التعاون، كل شخصية لها خاصية في اللعبة، تركب الشخصية الإماراتية سيارتها، وتتوقف لتناول الشاي، فتسقط في فخ الدكتور شاهين «الشيطان»، ثم تحاول الإفلات بمساعدة باقي الشخصيات.

بيئة جاذبة

من جهته، أكد نور العباد (باكستاني)، صاحب شركة ناشئة في صناعة الألعاب الرقمية، أنه يحاول الاستفادة من تزايد الاهتمام بهذا القطاع في دبي، من أجل تطوير أعماله، وقال: دبي بيئة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، لذا، قررت الاستقرار فيها منذ 6 سنوات، بهدف تطوير أعمالي التي بدأت من مجرد هواية. وأضاف: تعتبر دبي نقطة التقاء العالم، وكل ما أحتاجه في مجال عملي أجده بسهولة، لا سيما المواد والأدوات، والتي غالباً ما يتم استيرادها من الصين والولايات المتحدة، كما تساعدني دبي على ترويج بضاعتي بسهولة.

مستقبل مزدهر

وأوضح ميكل برادبوري (بريطاني) المتخصص في تصميم ألعاب الفيديو ، أنه محظوظ بعيشه في دبي، التي ساعدته على تطوير مجال أعماله، مشيراً إلى أنها أرض خصبة، وتتطلع لمستقبل مزدهر في جميع المجالات، ومنها الألعاب الإلكترونية والرقمية، وأضاف: لقد استخدمت شغفي ومهاراتي، لتعزيز التعلم، وتطوير أسلوب تربوي عميق، وفي دبي، هناك المدارس عملت معها، والتي تستخدم أدوات مثل ماين كرافت في التعليم، نحن نتطلع دائماً لتطوير مجال عملنا، ودبي تساعدنا على ذلك.

استثمار

وقال «اليوتيوبر» بشار كيال، الذي يحظى بمتابعة أكثر من مليوني مشترك على قناته في «اليوتيوب»، وما يقرب من مليون متابع عبر إنستغرام، إن دبي مستقبل صناعة الرياضات والألعاب الرقمية، ومن أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم حالياً، وهي المكان الأمثل للاستثمار في هذا القطاع، مشيراً إلى أن مهرجان دبي للألعاب الإلكترونية، على سبيل المثال، فرصة نادرة للالتقاء في مكان واحد مع محترفي الألعاب الإلكترونية، وصناع المحتوى الرقمي، والعديد من الشركات العالمية ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، وأضاف: تولي دبي اهتماماً فائقاً بالألعاب الإلكترونية منذ 2009، وتشهد سنوياً أبرز الفعاليات التي تقام بمنطقة الشرق الأوسط، كما تم الإعلان في دبي، عن أهم الألعاب الإلكترونية، بحضور صناع محتوى من أمريكا وأوروبا.

فرصة

وقال محمد بيرلس أحد صناع المحتوى في الألعاب الإلكترونية، إن دبي رقم 1 في العديد من المجالات، وهي تخطو بخطوات سريعة لتتصدر المشهد في صناعة الألعاب الإلكترونية والرقمية، وقال: أتاحت لي دبي فرصة التعرف إلى الشركات الكبيرة، والوصول إليها بسهولة، ومتابعة آخر ما يشهده العالم من ابتكارات في المجال، من خلال استضافة العديد من الفعاليات المتخصصة، ومنها مهرجان دبي للألعاب الإلكترونية والرقمية، وجيم إكسبو، ومتخصصين عالميين في عالم الرياضات الرقمية.

نمو

تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأسرع قطاع ألعاب نمواً من حيث الإيرادات في العالم (بحسب تقديرات مؤسسة «نيوزو» Newzoo المتخصصة في إحصاءات الألعاب الإلكترونية)، ففي الوقت الذي حقق فيه السوق العالمي للألعاب الإلكترونية نسبة نمو تقدر 0,6% سنوياً، نمت المنطقة بنسبة 4.6%، لتصل إلى 7.1 مليارات دولار، وذكرت شركة «نيوزو» أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستتفوق أيضاً على جميع المناطق الأخرى في العالم، من حيث نمو اللاعبين الجدد أيضاً، حيث سترتفع سنوياً بنسبة 8.2%.