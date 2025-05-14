«الخماسي الحديث» يشارك في بطولتي العالم وآسيا



أعلن اتحاد الإمارات للخماسي الحديث مشاركته في بطولة العالم للبياثل والترياثل والليزر رن، والمقرر عقدها في جنوب أفريقيا خلال ديسمبر 2025، وبطولة آسيا للبياثل والترياثل، التي ستعقد في كازاخستان، خلال يوليو المقبل. وأكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، تنفيذ برامج تدريبية متقدمة، تشمل معسكرات داخلية وخارجية، بإشراف مدربي المنتخب الوطني، لتطوير المهارات الفنية والبدنية للاعبين، وتنظيم نهائيات بطولة الألعاب المدرسية للرماية بالليزر يوم 24 مايو الجاري في دبي.

وأشارت إلى حرص الاتحاد على بناء شراكات مع مؤسسات رياضية محلية ودولية، لتبادل الخبرات، وتعزيز مستوى المنافسة، وزيادة الوعي بالخماسي الحديث، من خلال تنظيم فعاليات ومنافسات محلية، لجذب المزيد من المواهب الشابة.