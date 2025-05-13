ليلة النزال من «يو إف سي» تعود إلى أبوظبي 26 يوليو



تنظم دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي و«يو إف سي» مؤسسة الفنون القتالية المختلطة «ليلة النزال» من يو إف سي - ويتيكر ضد دي ريدر يوم 26 يوليو في الاتحاد أرينا، والتي ستشهد أيضاً مجموعة من النزالات القوية مع أبرز مقاتلي «يو إف سي».

ويستعد روبرت ويتيكر، المصنف خامساً، لمواجهة رينير دي ريدر بنزال في فئة الوزن المتوسط، في إطار الفعالية الرئيسية للنزال.

ويبرز البطل السابق ويتيكر، القادم من نيوساوث ويلز في أستراليا، كأحد أفضل نجوم الوزن المتوسط في «يو إف سي»، ولا سيما مع سجله من 26 انتصاراً، و8 خسارات، وانتصاراته المميزة على يويل روميرو وجاريد كانونير ومارفن فيتوري، ويتطلع ويتيكر للعودة إلى الانتصارات بأداء قوي ضد خصمه الهولندي.

ولمع نجم دي ريدر سريعاً كونه واحداً من أبرز الرياضيين الواعدين بفئة الوزن المتوسط في «يو إف سي» مع سجل حافل بالانتصارات بلغ 26 انتصاراً مقابل 8 خسارات. وانضم الرياضي القادم من بريدا في هولندا إلى يو إف سي في أواخر عام 2024، ليثبت قدراته المميزة في الجرابلينج وحسم النزالات، وحقق مؤخراً فوزاً ساحقاً، وألحق أول خسارة احترافية بمنافسه بو نيكال. ويتابع دي ريدر انطلاقته القوية في تصنيفات الوزن المتوسط، ويسعى إلى مواصلة سلسلة انتصاراته بالفوز على البطل السابق.

تمنح «يو إف سي» عشاق الرياضات القتالية في المنطقة فرصة لا تضاهى لحضور ليلة حافلة بالنزالات القوية والمهارات المذهلة، مع نخبة من ألمع نجوم الرياضة، وأجواء حماسية لا مثيل لها.