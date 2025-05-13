350 لاعباً يشاركون في دولية الشارقة لأساتذة الشطرنج



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج. التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بداية من يوم الجمعة المقبل وحتى 26 مايو الجاري برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن غلق باب التسجيل للاعبين.

وسجلت النسخة الثامنة رقماً قياسياً بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة وهي المرة الأولى التي تشهد فيها البطولة مشاركة هذا العدد.

ويتصدر الأستاذ الدولي الكبير نديربيك عبدالستاروف بطل العالم للشطرنج السريع عام 2021، تصنيف البطولة، كما شارك ضمن منتخب أوزبكستان الفائز بالأولمبياد العالمي للشطرنج وتصنيفه الدولي 2771 نقطة، كما فاز بلقب بطولة الشارقة للأساتذة في نسختها الخامسة 2022، كما يشارك في البطولة 156 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية منهم 69 أستاذاً دولياً كبيراً و16 أستاذاً دولياً في البطولة الرئيسية والتي تقام للاعبين المصنفين فوق 2500 نقطة، و8 لاعبين يحملون لقب أستاذ دولي كبير و35 أستاذاً دولياً 28 أستاذاً اتحادياً في البطولة الثانية التي تقام للاعبين المصنفين تحت 2500 نقطة.

في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة عمران عبدالله النعيمي اجتماعاتها اليومية للتحضير للحدث الدولي الكبير من خلال اجتماعات اللجان العاملة لوضع اللمسات الأخيرة على كافة الترتيبات التنظيمية والإدارية واللوجستية استعداداً لاستقبال اللاعبين المشاركين.

ورفع عمران عبدالله النعيمي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته للرياضة والرياضيين خاصة الشطرنج ورعاية سموه الكريمة للبطولة، مؤكداً أن العمل المتواصل للجان يهدف للخروج بالشكل الذي يليق باسم دولة الإمارات وإمارة الشارقة التي اعتادت على تنظيم مثل هذه الأحداث الكبيرة ولدينا خبرات متراكمة وكوادر وطنية نفخر بها.

وأضاف أن البطولة لها أصداء عالمية من خلال حرص عدد كبير من أبطال العالم على المشاركة فيها سنوياً، ودائماً ما نختار الأفضل والأقوى للارتقاء بمستوى البطولة، ومن المؤكد أن الاستفادة الفنية والإدارية والتنظيمية ستكون حاضرة.

وكشف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن إقامة بطولة للموظفين بالتعاون مع نادي موظفي حكومة الشارقة ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة وتبلغ جوائزها 10 آلاف درهم.