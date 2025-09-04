هزاع العبري يحصد فضية «غرب آسيا» للمبارزة



أحرز هزاع سهيل العبري، لاعب منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للمبارزة فضية بطولة غرب آسيا للناشئين تحت 17 سنة لفئة فردي سلاح «السيف العربي»، بمشاركة 303 لاعبين ولاعبات. وأقيمت البطولة في البحرين خلال الفترة من 30 أغسطس الماضي، إلى 4 سبتمبر الجاري، وشهدت مستويات تنافسية كبيرة.



وأكدت حمدة القبيسي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة والعضو المنتدب، أن إنجاز اللاعب هزاع العبري في البطولة، يجسد استراتيجية النادي في تمكين اللاعبين واللاعبات من القدرات التنافسية، وتطوير المهارات، وفق برامج مواكبة بأفضل المؤشرات العالمية.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المبادرات التطويرية، والبرامج التدريبية، استعداداً للبطولات المقررة في الموسم الجديد، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات القارية والدولية.



