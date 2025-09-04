الكرة الطائرة ..التمديد لمجلس الإدارة دورة جديدة



وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة الطائرة على التمديد لمجلس الإدارة الحالي برئاسة عبدالله جمعة الدرمكي لدورة انتخابية جديدة (2024 - 2028)، وذلك خلال اجتماعها غير العادي الذي عقد اليوم بمقر الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية في دبي.

وجاء انعقاد الجمعية بناء على طلب مجلس الإدارة استناداً إلى المادة (35) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد، والتي تتيح الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لبحث موضوعات محددة، من بينها التمديد لمجلس الإدارة لدورة جديدة.



وحظي القرار بموافقة 15 نادياً من أصل 16 حضروا اجتماع الجمعية العمومية من إجمالي 19 نادياً عضواً، وبحضور ممثل عن وزارة الرياضة.

وأعرب الدرمكي عن تقديره أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم في المجلس، مؤكداً حرصه وزملائه على مواصلة العمل لاستكمال مسيرة التطوير وتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أن ما تحقق في السنوات الماضية جاء بفضل التعاون الوثيق بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية.