إنجازات متواصلة لنادي كلباء في الكرة الطائرة

واصل نادي كلباء تألقه في الألعاب الجماعية، حيث حقق فريقا أشبال "أ" و"ب" للكرة الطائرة بطولتي كأس الاتحاد في موسم استثنائي على مستوى فئتي الأشبال والناشئين.

وتمكن فريق أشبال "ب" من تحقيق اللقب بعد فوزه على فريق حتا بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي أُقيمت على صالة نادي مليحة. كما توّج فريق أشبال "أ" بالبطولة بعد تغلّبه على فريق بني ياس بالنتيجة نفسها، في المباراة التي جرت على صالة نادي عجمان، ليضيف النادي إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاته على مستوى الألعاب الفردية والجماعية في الدولة.

من جانبه، ثمّن راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، هذه الإنجازات، مؤكداً أن النادي ماضٍ قُدماً نحو تحقيق المزيد من النجاحات، تنفيذاً لخطته الاستراتيجية التي تهدف إلى إعداد جيل رياضي متكامل ثقافياً وبدنياً

كما وجّه شكره إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المتواصل ودوره البارز في تطوير الأداء الإداري والفني بالنادي، و مشيداً بالجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد ندي، وبالطاقم الإداري والفني المتعاون، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح على المستويين المحلي والدولي.