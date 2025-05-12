«هنري ماتيس» بطل الـ2000 جينيز الإماراتي الفرنسي

حقق «هنري ماتيس» لقب سباق «الجينيز الإماراتي الفرنسي» لمسافة 1600 متر من «الفئة الأولى» على مضمار لونغشامب الفرنسي، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف ايدن أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 1.33.91 دقيقة، بفارق أقل من رأس عن «جونكويل»، بقيادة أوشين ميرفي وإشراف أندريه بالدنغ.

وحمل أول السباقات الكلاسيكية الفرنسية الإثارة، بعد أن أسفر سباق الجينيز للمهرات لمسافة 1600 متر من الفئة الأولى عن فوز «زاريقانا» بعد العودة إلى لجنة التحكيم لحسم النتيجة بقيادة الفارس ميكائيل بارزالونا وإشراف المدرب فرانك جرافارد، لتحسم الصراع المثير بزمن قدره 1.34.05 دقيقة، بفارق أنف عن «شيز بيرفكت» بقيادة كيران شومارك وإشراف شارلي فيلويز.