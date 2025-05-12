روسيا وكازاخستان تتوجان بلقبي الشطرنج الخاطف في «آسيوية العين»

في أجواء مليئة بالإثارة والتحدي، اختتمت بطولة آسيا الفردية للشطرنج الخاطف للرجال والسيدات – قطاع الأساتذة، والتي أقيمت ضمن فعاليات بطولة آسيا للشطرنج بمدينة العين من 6 إلى 16 مايو الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 38 دولة.

شهدت بطولة الرجال تألق النجم الروسي إيفان زيمليانسكي، الذي تُوّج بلقب بطولة آسيا للشطرنج الخاطف بعد أداء قوي جمع فيه 8 نقاط من أصل 9 جولات، محققاً 7 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، في بطولة ماراثونية عكست قوة المنافسة.

وجاء الإيراني سينا موحد في المركز الثاني برصيد 7.5 نقاط، متفوقاً على نخبة من كبار لاعبي آسيا، فيما حلّ الروسي رودك ماكريان ثالثاً بعد تفوقه بكسر التعادل على عدد من اللاعبين من الصين والهند، ممن تساووا معه في عدد النقاط «7 نقاط». في مفاجأة كبرى، ابتعد المصنف الأول ألكسندر كريشوك عن المراكز الأولى، مكتفياً بالمركز التاسع، مما أبرز صعوبة البطولة التي شهدت انسحاباً تكتيكياً من عدد من الأسماء الكبيرة للتفرغ لبطولة «الماسترز الكلاسيكية».

من جانب السيدات، تألقت الكازاخية الوا نورمان وخطفت لقب البطولة بعد منافسة محتدمة مع بطلة العالم فالنتينا جانينا، حيث تساوتا في النقاط، إلا أن نورمان حسمت المركز الأول بفضل أفضلية كسر التعادل.

وجاءت الصينية شويان سونغ في المركز الثالث، بينما كانت المفاجأة الكبيرة في ابتعاد الروسية يكترينا لاجنو، بطلة العالم السابقة وصاحبة برونزية النسخة الأخيرة من بطولة العالم في نيويورك، عن منصة التتويج، واكتفائها بالمركز الـ13، رغم فوزها الشهر الماضي بلقب بطولة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

تصدر الأستاذ الدولي أحمد الخطيب من الأردن، اللاعبين العرب في فئة الرجال برصيد 4.5 نقاط، وحقق فوزاً مميزاً في الجولة الأخيرة على لاعب بابوا غينيا الجديدة المخضرم ستيوارت فانسي، أما على صعيد السيدات، فقد تألقت زينب المعمري، لاعبة منتخب الإمارات ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بتسجيلها 4 نقاط ثمينة، بفوزها على لاعبات من منغوليا، أوزبكستان، الهند، وإندونيسيا، لتتصدر ترتيب اللاعبات العربيات.

شهد حفل التتويج حضور الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، الذي قام بتكريم الفائزين، إلى جانب الأمين العام للاتحاد هشام الطاهر، وسط تنظيم مميز اتسم بالمستوى الأولمبي.

أدار المنافسات الدكتور سلطان الطاهر بمساعدة المهندس سلمان طارق عن فئة الرجال، وأفاميا محمود مير عن السيدات، وأشرف على إدارة وإعداد التتويج جوبا كومار، في حين وُضعت تقنية الـVAR الخاصة بتحليل حالات «التش موف» في حالة استعداد تام، في خطوة غير مسبوقة تعكس تطور الشطرنج الآسيوي، وتتواصل فعاليات البطولة بترقب كبير لانطلاق الجولات القادمة في منافسات الشطرنج الكلاسيكي، وسط آمال عربية بالمزيد من التألق.