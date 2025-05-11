دورات جديدة لأكاديمية IFBB بدبي في تدريبات بناء الأجسام



اختتمت بنجاح كبير، اليوم، دورة علم الحركة في تدريبات بناء الأجسام للمتقدمين التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي، ومقرها دبي، على مدار يومين، والتي حاضر فيها المحاضر والحكم الدولي المهندس وليد عبدالكريم المدير العام للأكاديمية، بالتعاون مع «جراند جولد جيم» والكابتن إسلام أحمد، ومشاركة عدد كبير من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة.

من جانبه، أوضح المهندس وليد عبدالكريم، أن كافة الدورات التي تقدمها الأكاديمية، هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم، وتعليم كيفية تطبيقها بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز كذلك تقدماً في المجال الرياضي، وأوضح مدير عام الأكاديمية، أن محاور دورة علم الحركة في تدريبات بناء الأجسام للمتقدمين، التي أقيمت خلال اليومين الماضيين، اشتملت على العديد من المحاور، حيث تناولت تحليل الحركة الميكانيكية لتدريبات المقاومة للمتقدمين، وتحليل الحركة الميكانيكية لتدريبات الأثقال، إلى جانب شرح تدريبات المتقدمين واشترط لها اجتياز دورة علم الحركة الأساسي، إضافة إلى تصميم برنامج تدريبي للمتقدمين، كما اشتمل فهرس علم الحركة على التوازن العضلي، التشريح العضلي، السلسة الحركية، العضلات المرتبطة بالحوض، مفضل الورك إلى جانب شرح تفصيلي للتمارين بالأثقال.

وتمنى المدير العام للأكاديمية، الاستفادة لكل المشاركين والمشاركات في الدورة، من أجل تطور اللعبة مستقبلاً.

بدوره، أشاد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية، وأحد مؤسسي اللعبة، بحجم الإقبال الذي شهدته دورة علم الحركة في تدريبات بناء الأجسام بشكل خاص، مثمناً حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط، على المشاركة في دورات الأكاديمية، والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.