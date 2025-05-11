ختام ناجح لبطولة الإمارات لصيد أسماك «الكنعد 2025» بدعم استراتيجي من «دلما مارين»



اختتم اتحاد الإمارات للرياضات البحرية منافسات بطولة الإمارات لصيد أسماك الكنعد 2025، وسط أجواء من التفاعل والتقدير من المشاركين والمنظمين، بعد أن سجلت البطولة نجاحا مميزاً بدعم استراتيجي من شركة دلما للصناعات والتجهيزات البحرية «دلما مارين»، التي كان لها دور بارز في تنظيم الحدث وتعزيز مسيرته

أقيمت البطولة على جولتين، حيث انطلقت الأولى من شواطئ دبي، فيما احتضنت قناة اللية في الشارقة الجولة الثانية، بمشاركة نخبة من محترفي الصيد البحري. وأسفرت المنافسات عن تتويج المتسابق مروان أحمد الشيخ مجرن بلقب البطولة بعد أن جمع 120 نقطة، محققا صدارة الترتيب العام.

من جانبه، أشاد أحمد الشرياني، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بالدور الكبير الذي قدمته دلما مارين، مؤكدا أن هذه الشراكة تعكس وعيا متقدما بدور القطاع الخاص في دعم البطولات النوعية، والمساهمة في تنمية واستدامة قطاع الرياضات البحرية في الدولة.

كما وجه الشرياني الشكر لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على استضافتهم وتنظيمهم المميز لجولتي البطولة، وما وفروه من دعم فني ولوجستي أسهم في نجاح الحدث.

وأكد الشرياني في ختام حديثه، أن هذا النجاح يعكس تكامل الجهود بين خبرات الأندية الوطنية والدعم المؤسسي من الشركاء، وفي مقدمتهم دلما مارين، ما أظهر البطولة بصورة مشرفة تليق بمكانة الرياضات البحرية في دولة الإمارات بدعم استراتيجي من دلما مارين. ختام ناجح لبطولة الإمارات لصيد أسماك الكنعد 2025

بدوره، قال أيوب الخاجة، مؤسس شركة دلما مارين: نفخر برعايتنا لهذه البطولة التي تعتبر من أبرز منصات الرياضات البحرية في المنطقة. ونؤمن بأهمية دعم مثل هذه الفعاليات لما لها من قيمة وطنية واقتصادية. شراكتنا مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية تنسجم مع رؤية دلما مارين في تمكين القطاع الرياضي البحري وتعزيز حضوره إقليمياً وعالمياً.