مهرجان المرموم.. ملحمة سنوية تُجسد الأصالة الإماراتية

يُعد مهرجان المرموم التراثي للهجن، الذي يُنظمه نادي دبي لسباقات الهجن، من أبرز الفعاليات السنوية في دولة الإمارات، التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على الموروث الشعبي، وتعزز مكانة الإبل كرمز تاريخي وثقافي يلقي الضوء على حياة الآباء والأجداد.

وشهد عام 2008 تشييد مضمار خاص لسباقات الهجن في منطقة المرموم، ومنذ ذلك الحين، أصبحت المنطقة تُعرف بمدينة دبي لسباقات الهجن، وتحولت إلى وجهة متكاملة تجمع بين الرياضة والتراث والسياحة.

ويقع ميدان المرموم في منطقة سيح السلم بدبي، ويُعد من أكبر ميادين سباقات الهجن في المنطقة، ويضم مضامير متعددة تتراوح أطوالها بين 4 و15 كيلومتراً، إلى جانب مضامير تدريب وأخرى للسباقات الرسمية، كما يحتضن مستشفى دبي للجمال، الذي افتُتح عام 2007، ويُعد أول مستشفى من نوعه في العالم متعدد التخصصات لعلاج الإبل.

ويشتمل الميدان على مرافق متكاملة للضيوف والملاك والمضمرين، ومركز إعلامي متطور، ومختبرات متخصصة للكشف عن المنشطات وتحليل الحمض النووي، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة في نتائج السباقات، كما تم تزويده بتقنيات متابعة دقيقة تشمل كاميرات "الفوتو فينيش" لتحديد الفائزين بفارق أجزاء من الثانية، وعربات تتبع ذكية لمرافقة المطايا أثناء السباقات.

ويُعد مهرجان المرموم التراثي للهجن من أكثر الفعاليات جماهيرية، إذ يستقطب سنوياً نخبة الملاك والمضمرين من الإمارات ودول الخليج، الذين يتنافسون على جوائز ضخمة، تشمل سيارات فارهة وجوائز نقدية كبيرة، فضلاً عن الرموز الذهبية والفضية المرموقة مثل "سيف ولي عهد دبي"، وكؤوس الأبكار والجعدان، وألقاب الأشواط المفتوحة والمحلية.

وتُقام فعاليات المهرجان في قلب محمية المرموم الصحراوية، التي تعد أكبر محمية طبيعية غير مسوّرة في الدولة، وتمتد على 10% من مساحة دبي، وتشتهر ببحيراتها وأراضيها الرطبة، مثل بحيرات القدرة، ما يضفي بُعداً بيئياً وسياحياً فريداً على المهرجان.

ويمثل المهرجان نافذة حيّة على التراث الإماراتي، ويعزز وعي الأجيال الجديدة بأهمية الإبل ودورها في تاريخ المجتمع، كما يُوفر منصة للتواصل بين الثقافات، عبر أجواء تراثية تتكامل مع الأسواق الشعبية، وعروض الحرف اليدوية، والمأكولات الإماراتية، ما يمنحه طابعاً مجتمعياً وإنسانياً مميزاً.

وأكد علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن مهرجان المرموم يواصل ترسيخ مكانته كإحدى أبرز المحطات في روزنامة السباقات الخليجية، مشيراً إلى أن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وتزايد الاهتمام من الملاك والمضمرين، يعززان من قيمة الحدث عاماً بعد عام.

وقال إن ما يشهده المهرجان من تطور مستمر في المشاركة والبنية التنظيمية يشكل دافعا لتقديم نسخة نوعية تواكب تطلعات جمهور الرياضة وملاك الهجن من داخل الدولة وخارجها.

وأضاف أن نسخة 2025 تشهد إضافة جديدة تعزز من قيمة التنافس، من خلال تخصيص دروع لأصحاب المركزين الثاني والثالث في شوطي سيف الإمارات للحول المفتوح، سواء لهجن أصحاب السمو الشيوخ أو لهجن أبناء القبائل، دعماً لقيم التميز وتقديراً لكل إنجاز.

بدوره، قال مطر علي بن هويدن، عضو اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، إن المهرجان يعد أحد أبرز الفعاليات التراثية في المنطقة، إذ أصبح وجهة سنوية لعشاق الأصالة، وميداناً تتنافس فيه أقوى المطايا على الرموز، مضيفا أن المشاركة في المهرجان تمثل بحد ذاتها إنجازاً وناموساً يفتخر به أصحاب الهجن.

من جانبه، أكد عبد الله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء في النادي، أن الرعاة والداعمين يمثلون ركيزة أساسية في نجاح المهرجان، مشيداً بعمق الشراكات الإستراتيجية التي تعكس الثقة المتبادلة في رسالته، وحرص الجميع على دعم رياضة الهجن.

وأوضح أن الفعاليات تشهد تنافساً على 44 رمزاً تمثل ذروة التحدي، بواقع 16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و28 رمزاً لهجن أبناء القبائل، موزعة على الفئات العمرية المختلفة.