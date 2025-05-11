كانغ دو هيون يخطف الأضواء في «دولية فزاع» للريشة الطائرة

خطف الكوري الجنوبي كانغ دو هيون «23 عاماً» الأضواء في بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، كونه لاعباً في صفوف المنتخب الكوري، ومصوراً مبدعاً بعد انتهاء كل مباراة مع منتخب بلاده لتوثيق هذا الحدث العالمي، مجسداً قوة الإرادة وعزيمة الأبطال بـ«يد واحدة» تداعب «الريشة الطائرة» و«الكاميرا» في مشهد رائع، مؤكداً أن اليد الواحدة تصفق وتبدع، بعد أن أطلق العنان لنفسه ويطوي صفحة الصعاب ببروز موهبته في المهمتين واللتين أشاعتا السرور في نفسه وأنارتا له طريق الإبداع بكل همة للوصول إلى القمة وخاصة أن الثقة والإصرار والعزيمة كلها عوامل مهمة من أجل تفجير الطاقات الكامنة.

إنها قصة نجاح وإرادة صاحب همة قهر المستحيل بـ «الإصرار» والذي جعله ينسى معاناة الإعاقة والتحديات الأولى بالرياضة والتصوير الفوتوغرافي، وأثبت أنه من «رحم الصعاب» تولد أكبر الإنجازات.

البطل الكوري أعرب عن سعادته بمشاركته الأولى في بطولة بحجم «فزاع»، مشيراً إلى أن تواجد الأبطال النخبة في هذا الحدث العالمي المهم يعكس التطور الكبير لبطولات فزاع.

وأشاد كانغ دو هيون بالتنظيم الرائع للبطولة، معرباً عن سعادته بزيارته الأولى لدبي، مشيراً إلى أنه سيحرص على التواجد في بطولات فزاع المقبلة كلاعب ومصور بعد مشاهدته لقوة البطولة. من ناحية أخرى، تختتم اليوم النسخة السادسة للبطولة التي ستكشف عن آخر أسرارها وهوية الأبطال المتوّجين، خاصة أنها محطة مهمة للتأهل إلى النسخة الجديدة لبطولة العالم التي تقام بالبحرين فبراير 2026.