أبطال الإمارات يبدعون في بطولة آسيا للشطرنج

العين - البيان

قدم أبطال الإمارات مستويات متميزة في بطولة آسيا الفردية للشطرنج للرجال والسيدات (قطاع الأساتذة) المقامة في مدينة العين، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وافتتح نقلة البداية في الجولة هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، رئيس اللجنة المنظمة، بحضور حسين تودرييف، رئيس منطقة وسط وشمال آسيا، وعدد من المسؤولين.

وحقق سالم عبدالرحمن فوزاً مهماً في الجولة الثانية على الأستاذ الدولي الكبير الصيني شو يي، وصعد إلى المركز الثاني في الترتيب العام، مبرهناً على عزيمته في المنافسة على اللقب.

وفجر راشد الحمادي، أصغر المشاركين في البطولة، مفاجأة مدوية بتعادله مع الأستاذ الدولي الهندي، تشاكربورتي ميانك، في نتيجة وصفت بأنها من أبرز مفاجآت الجولة الأول، وحقق محمد سعيد اليليلي فوزاً مميزاً على لاعب منتخب سلطنة عمان، مانع الكثيري،

وتعادل عمر نعمان مع الأستاذ الدولي الروسي كيريل شويين، بعد فوز مهم في الجولة السابقة على أصيل بيك عبدالعزيزوف من كازاخستان، ما عزز من ترتيبه العام.

وواصلت بطلة العرب الأستاذة الدولية الكبيرة، روضة السركال، أداءها القوي، وتعادلت مع الماليزية مرضية محمد عفيف في الجولة الثالثة، بعد أن كانت قد فازت في الجولة الافتتاحية على العمانية أنات العيسائي.

وقدمت زينب المعمري أداء مشرفاً، وتمكنت من تحقيق فوز ثمين على النيوزيلندية، سارة سن، ما يعزز من آمالها في التقدم في الترتيب خلال الجولات المقبلة.

وأعلنت بطلة العالم الروسية فالنتينا جانينا عن نفسها بقوة في بطولة السيدات، بعدما تصدرت الترتيب برصيد 3 نقاط من 3 جولات، محققة العلامة الكاملة، وفي بطولة الرجال، واصل الإيراني بارديا دانشفار تألقه اللافت، محققاً العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية، ليتصدر الترتيب العام، وكان بارديا قد نال الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية «هانغتشو»، وها هو يثبت جدارته على الساحة القارية من جديد.

وتستمر منافسات البطولة وسط أجواء من التحدي والإثارة في حدث رياضي وثقافي يشكل منصة رائدة للقاء نخبة اللاعبين في القارة الآسيوية.