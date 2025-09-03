نادي الثقة يشارك في معرض إكسبو لأصحاب الهمم الدولي



يشارك نادي الثقة للمعاقين في فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي بنسخته السابعة، الذي يُقام خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.



ويستعرض النادي من خلال منصته أبرز برامجه ومبادراته الهادفة إلى تمكين ودمج أصحاب الهمم، والتعريف برسالته الإنسانية والاجتماعية التي تركز على تعزيز حقوقهم وتوفير بيئة داعمة لهم على مختلف الصعد الرياضية والثقافية والمجتمعية.



وأكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، ان مشاركة النادي في هذا الحدث العالمي تأتي انسجامًا مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز حضورهم الفاعل في المجتمع. وقال: نؤمن بأن هذا المعرض يمثل منصة رائدة لعرض تجاربنا وإنجازاتنا، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة العزيزة. كما يسعدنا دعوة جميع الزوار للاطلاع على برامجنا ورسالتنا، والتعرف عن قرب إلى الجهود التي يبذلها النادي من أجل تحقيق الدمج الشامل والمستدام."



ويُعد معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي أكبر منصة متخصصة في المنطقة تُعنى بعرض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الداعمة لأصحاب الهمم، ويشهد سنويًا مشاركة واسعة من المؤسسات المحلية والدولية، مما يجعله وجهة مثالية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.