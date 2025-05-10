«الريشة الطائرة» ينفذ برامج تدريبية بالتعاون مع المجلس الأولمبي الآسيوي

أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة تنفيذ برامج تدريبية، ومعسكرات مشتركة، بالتعاون مع المجلس الأولمبي الآسيوي، والاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، ضمن خطة شاملة لتطوير اللعبة وتعزيز انتشارها على مستوى الدولة.

وأكدت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة نائبة رئيس الاتحاد الآسيوي، أن هذه البرامج تشمل جوانب التدريب والتحكيم، إلى جانب استضافة البطولات والمعسكرات، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية الاتحاد المستمرة، لدعم مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة والتنافسية في البطولات المحلية والدولية.

وأوضحت أن الاتحاد يواصل جهوده لرفع مستوى الاهتمام بأصحاب الهمم وكافة الممارسين للعبة، من خلال دعم وزارة الرياضة، ومجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، لضمان مشاركتهم في البطولات والدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد.

وأشارت إلى أن بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، منصة مهمة لتطوير مهارات اللاعبين واللاعبات، وتعزيز فرص احتكاكهم بالنخبة العالمية، مشيدة بالقيمة الفنية التي تضيفها البطولة إلى عناصر المنتخب الوطني، لاسيما في ظل مشاركة لاعبين من 30 دولة في النسخة السادسة الحالية، بما يعكس تنوع الخبرات والتجارب الدولية المشاركة.