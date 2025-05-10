الأولمبياد الخاص يختتم «ملتقى القيادة الشبابية الدامجة»

أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي عن اختتام فعاليات «ملتقى القيادة الشبابية الدامجة»، الذي نُظم بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي تحت شعار «يداً بيد»، وذلك ضمن احتفالات الدولة بـ«عام المجتمع».

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من طلاب مدارس الأبطال الموحدة من مختلف إمارات الدولة، وتكريم أفضل المشروعات الطلابية المُقدّمة، والتي تم اختيارها من بين 12 مدرسة، متنوعة بين المدارس الحكومية والخاصة إلى جانب مدارس الشراكات التعليمية.

يهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب والمدارس، ودعم استدامة المبادرات الناجحة، إلى جانب توفير ملاحظات متخصصة من خبراء لمساعدة الفرق الطلابية على تطوير وتحسين مشاريعهم، بما يضمن أثراً أعمق وأكثر استدامة في البيئة المدرسية.

وخلال الملتقى استعرض الطلاب أفكارهم أمام خبراء المجتمع، الذين قاموا بدورهم بتقييم المشاريع وتقديم الملاحظات.وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «نفخر بإقامة هذا الملتقى الذي يترجم التزامنا بتمكين الشباب وإبراز دورهم في توفير بيئة مدرسية دامجة، والعمل على تنمية القيادة التنافسية في المدارس».