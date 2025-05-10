تألق «آسيوي» في «دولية فزاع» للريشة الطائرة

شهدت الأدوار التمهيدية لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم تألقاً لافتاً للمنتخبات الآسيوية في النسخة السادسة التي تشارك فيها 30 دولة من 5 قارات: أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا وأفريقيا.

وأظهرت منتخبات كوريا الجنوبية والهند وماليزيا تفوقاً واضحاً من خلال مباريات الدور التمهيدي ما كان له المرود الإيجابي على المستوى الفني لأبطالها، وتأهلهم عن جدارة واستحقاق للأدوار الإقصائية التي انطلقت، أمس، وسط تنافس قوي من أجل الوصول إلى نصف النهائي الذي ينطلق، اليوم.

وتعتبر كوريا الجنوبية من الدول المتقدمة في الريشة الطائرة ولا سيما «البارالمبية» وهى مدرسة في هذه اللعبة وخاصة على «الكراسي المتحركة».

وكان بطلنا جمال البدواوي قد خسر،أمس «الجمعة»، مباراته في «ربع النهائي» أمام جونغ جانغ لاعب كوريا المتمرس وصاحب الخبرات في هذه اللعبة صفر/2.

ويعد وصول البدواوي إلى «ربع النهائي» تجربة مهمة للاعب الذي يسير بخطوات ثابتة إلى الأمام وفق النهج المرسوم بعد تألقه في بطولة التشيك الأخيرة، التي حصل من خلالها على الميدالية البرونزية كأول ميدالية دولية للإمارات في الريشة الطائرة لأصحاب الهمم.

ويشارك منتخبنا بعد انتهاء مهمته في فزاع في بطولة البحرين الدولية خلال الفترة من 13 ـ 18 مايو الجاري ثم بطولة تايلاند العالمية خلال الفترة من 10 ـ 16 يونيو المقبل، يعقب ذلك المشاركة في بطولة آسيا التي تقام بتايلاند خلال الفترة من 17 ـ 22 يونيو والذي يسعى من خلال هذه البطولات المهمة إلى المنافسة وتجميع النقاط من أجل الوصول إلى المستوى الأول.